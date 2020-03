Stop al calcio, ma non al Calciomercato. In questo periodo, infatti, continuano ad arrivare numerose indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori più chiacchierati negli ultimi giorni. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, il campione portoghese non sarebbe così sicuro di rimanere alla Juventus anche la prossima stagione, nonostante abbia un contratto con il club bianconero fino al 2022.

Inoltre, il club bianconero non ha al momento un bilancio florido e la situazione potrebbe aggravarsi con l'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutta Europa. La dirigenza bianconera potrebbe così decidere di rinunciare a Cristiano Ronaldo per motivi prettamente economici (la superstar portoghese percepisce un ingaggio di oltre trenta milioni di euro a stagione). Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo sarebbe in costante contatto con David Beckham, presidente dell'Inter Miami, squadra che milita nel campionato americano (Major League Soccer).

Mercato Juventus, secondo Don Balon Ronaldo potrebbe trasferirsi in America

Il quotidiano spagnolo scrive che il campione portoghese avrebbe trovato l'accordo con Beckham per il suo trasferimento in Florida. Il campione portoghese avrebbe preso questa decisione perché vorrebbe provare l'esperienza di vivere negli Stati Uniti per poi intraprendere la carriera di attore. Ronaldo avrebbe infatti il desiderio di recitare in un film.

Sulla superstar portoghese, comunque, ci sono anche altri top club europei (come Paris Saint Germain, Manchester United) e cinesi.

Nulla comunque è scritto: il campione lusitano potrebbe infatti addirittura decidere di rinnovare con la Juventus fino al 2024, il tutto per cercare di regalare alla squadra bianconera quella Champions League che ormai manca da più di 20 anni. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, interesse per Lucas Paquetà del Milan

Intanto, la Juventus sta lavorando anche per il calciomercato in entrata. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero sarebbe fortemente interessato a Lucas Paquetà del Milan. La dirigenza della Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra di almeno venti milioni di euro per cercare di strappare al club rossonero il talento brasiliano, che piace moltissimo anche a Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, colui che lo portò in Italia. A gennaio la Juventus ci aveva provato, offrendo il cartellino di Federico Bernardeschi, ma la trattativa non andò in porto.