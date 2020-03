Nella scorsa sessione di Calciomercato estivo si è parlato di un possibile trasferimento alla Juventus di Neymar. Nelle ultime ore, il campione brasiliano è stato nuovamente accostato alla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il Paris Saint Germain non vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione e la Juventus starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione. Il direttore sportivo del club francese, Leonardo, avrebbe comunicato agli agenti del giocatore brasiliano che non riterrebbe più incedibile.

Nella prossima sessione di calciomercato estivo, dunque, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il campione sudamericano. Su di lui, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Barcellona. Il club blaugrana potrebbe decidere di puntare su di lui per la prossima stagione, considerando anche il suo grande feeling con Lionel Messi. Neymar, in generale, è ancora molto attaccato al club catalano. La Juventus, comunque, starebbe facendo tutte le valutazioni del caso. L'ingaggio di Neymar, infatti, sarebbe l'ennesimo sacrificio economico, ma non sarebbe qualcosa di impossibile, come dimostrano le operazioni che hanno portato in bianconero Cristiano Ronaldo e De Ligt.

Mercato Juventus, sogno Neymar per l'estate

L'eventuale acquisto del campione brasiliano permetterebbe alla Juventus di elevare ancora di più il suo status nell'elite del calcio europeo. Il Paris Saint Germain, come riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', valuterebbe Neymar circa centocinquanta milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di inserire alcune contropartite tecniche gradite al club francese, per abbassare la valutazione del giocatore.

Ricordiamo, infatti, che la dirigenza parigina avrebbe già chiesto alla Juventus informazioni su alcuni giocatori, come Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Szczesny. L'inserimento di due giocatori graditi al Paris Saint Germain potrebbe convincere Leonardo ad un eventuale scambio con conguaglio economico. In caso di arrivo a Torino, però, Neymar dovrebbe decidere di abbassare il suo ingaggio (il campione brasiliano percepisce trentasei milioni di euro, una cifra insormontabile per la Juventus, considerato anche il mega-stipendio di Cristiano Ronaldo).

Affiancare il brasiliano al portoghese sarebbe un sogno per tutti i tifosi juventini. Neymar, inoltre, non ha mai nascosto la sua stima per il campione lusitano e proprio la presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare lo stimolo decisivo. La Juventus, comunque, dovrebbe battere la concorrenza del Barcellona.