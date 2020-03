La Juventus vista in questa stagione ha dimostrato alcune difficoltà soprattutto a centrocampo. Probabile quindi che i principali rinforzi possano riguardare la mediana bianconera. I giocatori in tal senso accostati alla Juventus sono soprattutto Paul Pogba, Sandro Tonali e Houssem Aouar. Nelle ultime ore però la stampa inglese ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il mediano del Manchester United potrebbe addirittura rinnovare con la società inglese. Resta però evidente l'interesse nei confronti di Sandro Tonali, valutato circa 50 milioni di euro dal Brescia.

Stesso prezzo per il centrocampista del Lione Aouar, che ha incantato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League proprio contro la Juventus.

Oltre a Pogba però potrebbe sfumare anche un altro possibile obiettivo di mercato per la Juventus. Come scrive il noto giornalista de 'El Chiringuito TV' Eduardo Inda, Toni Kroos potrebbe infatti finire al Bayern Monaco. Il tedesco non sembra considerato inamovibile dal tecnico francese Zinedine Zidane e potrebbe lasciare la Spagna. Molto dipenderà dal futuro professionale di 'Zizou', che non è certo rimanga al Real Madrid la prossima stagione.

Juventus, il possibile obiettivo Kroos potrebbe finire al Bayern Monaco

Se da una parte la stampa spagnola alimenta la possibilità di un addio di Toni Kroos direzione Bayern Monaco, dall'altra arrivano importanti smentite dalla stampa tedesca. Il noto giornale sportivo bavarianfootballworks.com ha infatti escluso la possibilità di un ritorno in Germania dell'attuale centrocampista del Real Madrid. Il motivo è il contratto ancora lungo del nazionale tedesco con la società spagnola (lo scorso anno ha firmato il prolungamento fino a giugno 2023) ma anche l'abbondanza del Bayern Monaco nella mediana.

Inoltre il giocatore in passato avrebbe dichiarato che non sarebbe ritornato in Germania perché rappresenterebbe un ridimensionamento delle sue ambizioni professionali.

Il mercato della Juventus

Se quindi Kroos potrebbe rappresentare più un sogno che un obiettivo di mercato, dall'altra parte la società bianconera potrebbe concretizzare alcuni possibili desideri per il settore avanzato. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici potrebbe investire su Icardi ma secondo Tuttosport non è escluso che il dirigente bianconero possa decidere di regalare un colpo a sorpresa.

Si parla di fatti di un interesse concreto per la punta del Tottenham Harry Kane. Il giocatore potrebbe decidere di lasciare la propria società per tentare una nuova avventura professionale. A favorire l'addio del nazionale inglese sarebbe anche la stagione fallimentare del Tottenham, club di appartenenza, fuori dagli ottavi di Champions League eliminata dal Lipsia e attualmente ottava in Premier League.