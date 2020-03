Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, per il quale non sarebbe così certo il futuro in bianconero. Il campione argentino sta offrendo delle prestazioni di altissimo livello con la maglia della Juventus in questa stagione, prestazioni che di certo non sono passate inosservate. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo 'Fichajes.net', il club maggiormente interessato al calciatore sudamericano di proprietà della Juventus sarebbe il Paris Saint Germain.

Il club parigino, infatti, potrebbe perdere Neymar nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il campione brasiliano ne avrebbe abbastanza del campionato francese e vorrebbe tornare al Barcellona, dove ritroverebbe il suo grande amico Lionel Messi. Il Paris Saint Germain non vuole di certo trovarsi impreparato e avrebbe scelto Paulo Dybala come eventuale sostituto di Neymar.

Mercato Juventus, Dybala possibile sostituto di Neymar al Paris Saint Germain

Sempre stando a quanto riporta il giornale iberico 'Fichajes.net', Dybala sarebbe un vero e proprio pallino del direttore sportivo del club parigino, Leonardo.

Quest'ultimo lo starebbe seguendo ormai da tempo. Nella scorsa sessione di calciomercato estivo, infatti, il Paris Saint Germain sembrava per un momento in vantaggio su Manchester United e Tottenham per garantirsi il cartellino di Paulo Dybala. Poi, com'è noto, il campione argentino decise di restare alla Juventus. Dybala è un giocatore con caratteristiche piuttosto diverse da Neymar, ma è comunque un accentratore di gioco, capace di diventare leader di un top club.

In ogni caso, la Juventus cercherà di trattenere in tutti i modi l'ex giocatore del Palermo. La dirigenza bianconera, infatti, sarebbe già in trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Al campione argentino sarebbero stati offerti otto milioni e mezzo di euro per un contratto quadriennale, ma il fratello del giocatore (che è anche suo agente) vorrebbe arrivare almeno a dodici milioni di euro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a lavorare per la prossima sessione estiva. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare il centrocampo e avrebbe messo nel mirino Luis Alberto. Il giocatore della Lazio sta disputando una stagione straordinaria, tanto che il club biancoceleste, anche grazie alle sue prestazioni di altissimo livello, si trova al primo posto in classifica. Lo spagnolo viene però valutato da Lotito almeno ottanta milioni di euro.