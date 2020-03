La Juventus è attesa da un mercato estivo molto interessante. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la dirigenza bianconera sarebbe pronta a rafforzare soprattutto il centrocampo, cercando di garantire più qualità. Fra i nomi quelli più chiacchierati restano Paul Pogba e Sandro Tonali, con il francese che avrebbe già espresso la preferenza per un trasferimento a Torino. Diversa invece la situazione del mediano del Brescia, che vanta molti estimatori come ad esempio il Manchester United e l'Inter.

Gli acquisti però passeranno inevitabilmente anche dalle cessioni. Una delle posizioni più in discusse resta quella di Gonzalo Higuain: l'argentino è in scadenza a giugno 2021 e a dicembre compirà 33 anni. In aprile potrebbe esserci un confronto fra Juventus ed il fratello-agente del giocatore per discutere il suo eventuale futuro professionale a Torino, ma non è esclusa una sua cessione. Interesserebbe infatti all'Atletico Bilbao.

A complicare il futuro dell'argentino a Torino è anche il pesante ingaggio che percepisce, circa 7,5 milioni di euro per un'altra stagione.

Inoltre, in estate potrebbe arrivare un altro rinforzo per il settore offensivo (piace Mauro Icardi) che ne condizionerebbe ulteriormente l'impiego da titolare.

Juventus, futuro Higuain in bilico: ad aprile possibile incontro fra le parti

Secondo il noto giornale sportivo, la Juventus deciderà solo in primavera il futuro professionale a Torino di Gonzalo Higuain. Tutto dipenderà dal confronto fra le parti, le ultime indiscrezioni parlano di una volontà della Juventus di investire su una punta giovane per la prossima stagione.

Il nome più chiacchierato è quello di Mauro Icardi, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro (il giocatore è in prestito dall'Inter alla società francese). Alcune voci di mercato sostengono che il direttore generale del PSG Leonardo potrebbe decidere di riscattarlo ma per girarlo alla Juventus. Quest'ultima potrebbe inserire nella trattativa delle contropartite apprezzate dalla società francese, su tutti De Sciglio e/o Pjanic.

Juventus, Higuain potrebbe trasferirsi all'Atletico Bilbao

Negli ultimi mesi si è parlato anche della possibilità di un ritorno anticipato di Gonzalo Higuain al River Plate. La società argentina lo ha lanciato nel calcio che conta, prima di essere acquistato dal Real Madrid. Non è però esclusa una permanenza in Europa dell'argentino, come conferma Tuttosport ci sarebbe l'interesse concreto dell'Atletico Bilbao, alla ricerca di una punta di esperienza e di qualità. Come scrive Marca, a favorire la trattativa potrebbero essere le origini basche del papà di Gonzalo Higuain.