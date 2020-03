Lo scorso gennaio la Juventus ha deciso di investire in maniera pesante sull'acquisto del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. Un'offerta importante quella che la società bianconera ha recapitato all'Atalanta, oltre 35 milioni più altri 9 al raggiungimento di determinati bonus. Considerando che il nazionale svedese è un classe 2000, tale somma rappresenta una delle più alte cifre mai spese in Italia per un giocatore neanche ventenne. L'idea della società bianconera è dunque quella di dare piena fiducia al centrocampista offensivo attualmente in prestito al Parma, data anche la sua duttilità.

Può infatti essere schierato sia da mezzala che da trequartista. Proprio l'arrivo dello svedese potrebbe portare la Juventus a concentrare tutti gli sforzi di mercato sull'acquisto di una punta.

Secondo Calciomercato.com il Barcellona potrebbe però offrire il cartellino del brasiliano Philippe Coutinho. Quest'ultimo attualmente è in prestito al Bayern Monaco. Una stagione importante quella del centrocampista offensivo brasiliano, che in Bundesliga ha disputato 22 partite realizzando 8 reti e 6 assist.

In Coppa di Germania invece 3 presenze senza gol mentre in Champions League lo score personale dice 7 partite con 1 gol e 2 assist.

Juventus, potrebbe essere offerto Coutinho ma ci sarebbe fiducia in Kulusevski

Nonostante le ottime prestazioni di Coutinho, il Bayern Monaco potrebbe non riscattarlo. Come è noto la società tedesca vanta un diritto di acquisto di 120 milioni di euro. Ad inizio stagione la società bavarese ha invece versato nella casse del Barcellona circa 7 milioni di euro per il prestito (fonte transfermarkt.it).

In caso di ritorno in Spagna, difficile che la società catalana possa decidere di tenere Coutinho, potrebbe quindi venderlo al miglior offerente. Come scrive calciomercato.com, una delle società a cui il Barcellona potrebbe offrirlo è proprio la Juventus. I bianconeri però vorrebbero puntare tutto sull'acquisto invernale Kulusevski.

Probabile inoltre che la maggior parte degli sforzi economici possano essere dedicati a rafforzare la mediana ed il settore avanzato.

Si parla molto dei possibili acquisti di Paul Pogba e di Sandro Tonali per il centrocampo. In avanti invece la scelta potrebbe ricadere su uno fra questi tre giocatori: Icardi, Werner e Kane.

I possibili acquisti della Juventus

Come scrive Tuttosport, Pogba rimarrebbe il principale obiettivo della Juventus per la mediana. Si lavora poi all'acquisto di una punta, considerando la probabile partenza a fine stagione di Gonzalo Higuain. Il giornale sportivo torinese scrive che il giocatore preferito dalla dirigenza bianconera resta Harry Kane, al riguardo ci sarebbe una vera e propria sfida con il Real Madrid per l'acquisto della punta del Tottenham.

In alternativa il giocatore che potrebbe arrivare a Torino è Mauro Icardi qualora non venisse riscattato dal Paris Saint Germain.