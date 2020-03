Per quanto concerne il mondo del calcio, l'emergenza coronavirus ha evidentemente spostato l'attenzione mediatica sui tavoli decisionali di Uefa e Figc. Com'è noto infatti martedì 17 marzo la Uefa deciderà come proseguire con Champions League, Europa League e con l'eventuale conferma o rinvio dell'Europeo 2020. Allo stesso tempo la Figc si riunirà lunedì 23 marzo per decidere l'evoluzione di Serie A e Coppa Italia. Intanto sui media sportivi continuano a rimbalzare alcune indiscrezioni di mercato non di poco conto.

Il giornale sportivo spagnolo Don Balon ha lanciato infatti una voce di mercato clamorosa, che riguarderebbe il possibile arrivo al Barcellona dalla prossima stagione del difensore olandese De Ligt. Secondo il noto giornale sarebbe stato Messi a fare il nome del difensore della Juventus. La punta argentina sarebbe un estimatore del classe 1999: considerando la necessità del Barcellona di investire nel settore difensivo, l'eventuale arrivo di De Ligt risolverebbe i problemi della società catalana da qui per i prossimi 10-15 anni.

Juventus, Don Balon: Messi avrebbe chiesto al Barca di acquistare De Ligt

Come noto, lo scorso Calciomercato estivo De Ligt era stato vicinissimo al trasferimento al Barcellona. Alla fine il difensore centrale ha deciso di scegliere come destinazione la Juventus, consigliato anche dal suo agente sportivo Mino Raiola. D'altronde, come più volte ribadito dal noto agente sportivo, la Juventus rappresenta una scuola molto importante per il difensore olandese.

Alla Juventus giocano due dei migliori centrali a livello mondiale, ovvero Bonucci e Chiellini. Inoltre Barzagli è rimasto nello staff tecnico di Maurizio Sarri e sta dando un grande contributo nell'allenare la fase difensiva della squadra bianconera. Secondo Don Balon però, Messi vorrebbe l'arrivo dell'olandese al Barcellona. Dai media sportivi italiani però non arrivano riscontri su un possibile addio di De Ligt alla Juventus dopo appena una stagione dal suo arrivo a Torino.

Il mercato della Juventus

Difficile quindi che la Juventus si privi di un giocatore come De Ligt, considerato presente e futuro della squadra bianconera insieme al turco Demiral. Rimanendo però in tema di possibili cessioni, i più accreditati a lasciare la Juventus la prossima stagione sono Daniele Rugani, Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Il difensore toscano è finito alla ribalta della cronaca dopo che è risultato positivo al virus che sta 'flagellando' l'Italia intera. Nonostante questo, non dovrebbero cambiare le strategie di mercato, il difensore toscano potrebbe trasferirsi in Premier League o in Russia (piace allo Zenit San Pietroburgo).

Per Sami Khedira potrebbe esserci un'esperienza professionale nella Major League Soccer o magari un ritorno in Germania. Probabile addio anche per Gonzalo Higuain: si è parlato negli ultimi giorni di un interesse concreto dell'Atletico Bilbao. Non è escluso però che possa anticipare il suo ritorno in Argentina, chiudendo la sua carriera da professionista al River Plate.