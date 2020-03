Il Calciomercato è uno degli argomenti giornalieri più discussi. E lo è anche per la Juventus, squadra che ha già un organico fortissimo ma che conta di migliorarlo attraverso l'arrivo in estate di altri elementi di spessore. I bianconeri sono impegnati su più fronti, in Italia e in Europa, e per questo motivo hanno bisogno di una rosa larga e con tanti campioni che possano fare la differenza. Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi come possibili rinforzi, da Icardi passando per Modric.

Modric, esperienza da vendere

Uno dei possibili obiettivi per il centrocampo, secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb, potrebbe essere Luka Modric, giocatore del Real Madrid con il contratto in scadenza nel 2021. Mediano che non ha bisogno di presentazione, regista molto abile con i piedi e rapido di pensiero. Non è più giovanissimo, visto che è nato nel 1985, ma in Serie A potrebbe fare ancora la differenza con il suo talento. Il Real Madrid ha intenzione di rinnovare il suo organico e non potrebbe avere delle richieste esose per cederlo.

Il giocatore piace anche ad altri due club del nostro campionato, ovvero Inter e Milan.

Icardi possibile obiettivo per l'attacco

La Juventus nel prossimo calciomercato andrà a caccia di un nuovo centravanti, un giocatore capace di segnare molte reti, con un curriculum importante. Il nome più caldo sarebbe quello di Mauro Icardi. L'attaccante argentino milita nel Psg, che ha la possibilità di riscattarlo dall'Inter, club che ancora detiene il suo cartellino.

Proprio i francesi potrebbero usare il bomber sudamericano come pedina di scambio per arrivare a uno tra Dybala e Pjanic. Il suo valore di mercato si aggira sui settanta milioni di euro.

Gli altri nomi caldi per i bianconeri

Non è da escludere che la Juventus possa cercare anche un nuovo portiere per il futuro. Circola il nome di Ter Stegen del Barcellona ma l'obiettivo vero potrebbe essere invece Gianluigi Donnarumma, numero uno del Milan e della nazionale italiana.

L'estremo difensore, classe 1999, seppur giovanissimo ha già un grande bagaglio d'esperienza. Per la difesa invece un possibile colpo dei bianconeri potrebbe essere Chris Smalling. Il giocatore inglese si sta disimpegnando molto bene nella Roma. I giallorossi vorrebbero prenderlo a titolo definitivo, ma il Manchester United non intende abbassare il prezzo e chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Già chiuso l'affare con l'Atalanta per Kulusevski, la Juventus cercherà di stringere anche per un altro rinforzo a centrocampo e nelle scorse settimane si è parlato molto di un interesse dei bianconeri per Tonali del Brescia e Aouar del Lione.