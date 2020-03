Il Calciomercato estivo aprirà tra qualche mese, ma la Juventus si sta già muovendo per anticipare la concorrenza. Il club bianconero, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva, considerato anche il fatto che Gonzalo Higuain sta per compiere 33 anni, mentre Cristiano Ronaldo ne ha appena compiuti 35. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, uno dei principali obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto offensivo sarebbe Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante norvegese di appena 19 anni.

Il centravanti di nazionalità nordica è passato dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund nella scorsa sessione di calciomercato invernale, ma la Juventus avrebbe fatto vari tentativi per lui. Il club bianconero non avrebbe abbandonato la speranza di acquistarlo; Haaland è stato autore di prestazioni di altissimo livello in questa stagione, tanto che è il secondo capocannoniere della Champions League (con dieci reti segnate) dopo Robert Lewandowski. Il club bianconero vorrebbe puntare su di lui per il futuro, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid.

Il tecnico delle merengues, Zinedine Zidane, sarebbe letteralmente impazzito per le caratteristiche tecniche dell'attaccante norvegese e lo avrebbe chiesto direttamente a Florentino Perez.

Mercato Juventus, Paratici non starebbe mollando Haaland

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha ottimi rapporti con l'agente di Haaland, Mino Raiola. Questo fatto potrebbe essere decisivo per il futuro dell'attaccante norvegese.

Haaland ha tutte le caratteristiche tecniche per diventare il successore di Gonzalo Higuain, il quale potrebbe terminare la sua avventura in bianconero al termine di questa o della prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa la notizia dell'interessamento dell'Atletico Bilbao per il centravanti argentino ex Napoli e Real Madrid. In ogni caso, il cartellino di Erling Braut Haaland viene valutato almeno 100 milioni di euro dal Borussia Dortmund, club che non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello.

Un altro giocatore che sarebbe seguito con grande attenzione dalla Juventus sarebbe Ferran Torres, esterno offensivo di vent'anni, che milita nelle fila del Valencia. Il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2021, ma sarebbe nel mirino anche delle due big del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona. Anche il Borussia Dortmund lo starebbe osservando. Ferran Torres ha una clausola di rescissione di 100 milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.