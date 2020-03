Il sogno Paul Pogba per la Juventus potrebbe svanire. Le ultime indiscrezioni di Calciomercato in arrivo dall’Inghilterra parlano di un sensibile riavvicinamento del francese al Manchester United che potrebbe fargli firmare presto un nuovo contratto. Dopo mesi e mesi di rumors su un addio praticamente certo, ora sembra che la situazione si sia rovesciata, con il campione transalpino convinto a rimanere ai Red Devils per molto tempo.

Calciomercato Juventus: Pogba si allontana

Brutto stop quindi per il calciomercato della Juventus che ha in Pogba il suo obiettivo principale per la prossima estate.

Il Daily Mail, popolare quotidiano inglese, scrive che il centrocampista avrebbe cambiato idea sul suo futuro e si sarebbe convinto a firmare il rinnovo di contratto con il Manchester United. Se così dovesse essere, sarebbe impossibile per i bianconeri provare a riportarlo a Torino. Ma cosa è cambiato nelle ultime settimane per portare il campione del mondo a pensare di restare ai Red Devils?

Due sarebbero i fattori decisivi nella scelta di Pogba, il primo è la ritrovata ambizione del club. L’acquisto di Bruno Fernardes ha dato lo sprint giusto alla società inglese che ora è quinta in classifica e in forte risalita.

Tornare a vincere è l’obiettivo di tutti nella parte rossa di Manchester, adesso sembra che la giusta via sia stata trovata e con un Pogba in più tutto sarebbe più semplice. Il secondo fattore è la qualificazione in Champions League, con l’esclusione del Manchester City dalla competizioni internazionali per i prossimi due anni, l’attuale quinto posto permetterebbe ai Diavoli Rossi di qualificarsi al torneo europeo.

Tornare sul palcoscenico più importante del Vecchio Continente è fondamentale per reinserirsi nel gotha del calcio mondiale e riuscire anche rinforzare la squadra con qualche campione.

Non solo la Juventus, Pogba lascia di stucco Real e Barcellona

Per questi motivi Paul Pogba è più lontano dalla Juventus e anche da Real Madrid e Barcellona che avrebbero partecipato all’asta estiva che si prospettava per il transalpino.

Non è infatti un mistero che i club citati da mesi spingono per portarsi a casa il centrocampista. La regia dell’operazione era sempre stata affidata a Mino Raiola, con il potente agente che non poteva proprio lasciare il suo assistito più importante in una Manchester che gli stava decisamente stretta. Così, negli ultimi mesi il procuratore aveva attaccato Solskjaer facendo pensare a tutti che la prossima sarebbe stata davvero quella dell’addio.

Invece così, secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, non sarà. Pogba potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il Manchester United facendo definitivamente chiudere il cassetto dei sogni di calciomercato alla Juventus, al Real Madrid e anche al Barcellona.