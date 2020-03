A causa della nota emergenza sanitaria che sta riguardando l'Italia la finale dell’Algarve Cup di calcio femminile non potrà essere disputata. È quanto deciso in queste ore dalla Federcalcio in accordo con la Federazione portoghese.

In sostanza la FIGC, dopo aver verificato che nessuna compagnia aerea avrebbe garantito il rientro della squadra azzurra in Italia dal Portogallo da giovedì 12 marzo, ha deciso di organizzare già per la giornata di oggi 11 marzo il viaggio di ritorno delle ragazze e dello staff.

Rientra così prima del previsto in Italia la Nazionale femminile di Milena Bertolini, che questa sera 11 marzo allo Stadio Desportivo Belavista di Parchal, in Portogallo, avrebbe dovuto sfidare la Germania, formazione al numero 2 del ranking FIFA, per la finale della ventisettesima edizione del famoso torneo lusitano.

Il cammino di Italia e Germania

Le ragazze di Milena Bertolini erano giunte all’atto finale dell’Algarve Cup superando prima il Portogallo padrone di casa ai quarti con un 2-1 in rimonta firmato da Elena Linari e Cristiana Girelli allo scadere, poi battendo con un perentorio 3-0 la Nuova Zelanda in semifinale grazie ai gol dell’attaccante della Juventus Girelli, di nuovo, Barbara Bonansea e Stefania Tarenzi.

Mentre le teutoniche guidate da Martina Voss-Tecklenburg nel loro cammino fino all’appuntamento saltato di Parchal avevano eliminato in sequenza la Svezia con un successo di misura griffato da Svenja Huth e poi la Norvegia campione uscente travolta per 4-0 con le reti di Schulle, Elsig e Hegering oltre un autogol.

Formate da un mix di giovani talenti e stelle del calcio continentale come Alexandra Popp, le tedesche sarebbero state avversarie molto temibili per le azzurre e la sfida si presentava tutt’altro che semplice, ma allo stesso tempo rappresentava anche una grande occasione per dimostrare con un successo importante che l’Italia è ormai una squadra di rango nel panorama mondiale del calcio femminile.

Algarve Cup, un torneo di prestigio

L'Algarve Cup è un torneo a invito con cadenza annuale e gli organizzatori hanno sempre chiamato a partecipare le migliori selezioni del mondo, diventando in virtù di ciò, una delle competizioni più prestigiose di calcio femminile.

L’ultima partecipazione dell’Italia alla manifestazione portoghese risale al 2008, quando raggiunse il sesto posto (su 12), mentre il precedente migliore piazzamento rispetto a quello oggi comunque superato da capitan Sara Gama e compagne, era stato il quarto posto raggiunto nel 2004 (sconfitta ai rigori con la Francia nella finalina per il terzo posto).

L’albo d’oro

A testimonianza del blasone dell'Algarve Cup, la nazionale più titolata del pianeta, gli Stati Uniti con 4 campionati del mondo e altrettante Olimpiadi vinte, è quella nettamente al vertice dell’albo d’oro del torneo a quota 10 vittorie, segue la Norvegia a 5, quindi Germania e Svezia 3 e Cina 2.

Una vittoria per parte è stata infine centrata da Canada e Spagna. Alle quali mercoledì sera avrebbe provato ad affiancarsi l’Italia di Milena Bertolini.