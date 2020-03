La Juventus già da diversi giorni sta affrontando l'emergenza legata al Coronavirus. I giocatori bianconeri stanno seguendo le 21 regole per evitare il contagio da Covid-19. Inoltre, questa mattina, Federico Bernardeschi ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare la città di Torino e il Piemonte. Infatti, il numero 33 della Juventus ha deciso di aiutare l'ospedale Humanitas Gradenigo e le donazioni che arriveranno tramite la campagna che ha lanciato lui stesso su Go fund me serviranno per l'attivazione di nuovi posti letto di terapia sub intensiva.

Bernardeschi in prima linea per aiutare Torino

Sono giorni davvero intendi per tutta l'Italia che sta affrontando l'emergenza legata al corona virus. Molti personaggi famosi in questi giorni hanno deciso di lanciare delle raccolte fondi per aiutare gli ospedali del nostro paese. Tra questi c'è Federico Bernardeschi che questa mattina con un lungo messaggio su Instagram ha deciso di aiutare l'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino: "È fondamentale il contributo di tutti, anche minimo", ha scritto il giocatore della Juventus che poi ha aggiunto che se resteremo tutti uniti riusciremo a vincere la partita più importante ovvero quella per aiutare il nostro paese.

Dunque, chi volesse fare una piccola donazione può collegarsi al profilo Instagram di Federico Bernardeschi e li troverà il link per aiutare l'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. I fondi che arriveranno serviranno per l'acquisto di ventilatori portatili monitor e altre attrezzature necessarie.

Lo stato d'animo di Bernardeschi

In questi giorni, il popolo italiano è chiamato a fare grandi sacrifici per cercare di arginare l'emergenza legata al Coronavirus.

In particolare, il governo ha chiesto alla popolazione di rimanere a casa per evitare il più possibile il rischio di contagio. Nell'ultimo decreto firmato dal Premier Conte si è anche deciso di sospendere le manifestazioni sportive e in particolare il campionato di Serie A. Alcune squadre italiane, però, dovranno scendere in campo per giocare le coppe europee. Fra questi club c'è la Juventus che infatti, da ieri martedì 10 marzo, ha iniziato a preparare la gara di Champions League contro il Lione.

I giocatori bianconeri perciò escono di casa solo per andare alla Continassa e poi fanno ritorno nelle loro abitazioni. Questa mattina, Federico Bernardeschi ha voluto raccontare come sta vivendo questo momento così particolare per il nostro paese: "Sono giorni che vivo uno stato d'animo di confusione ed incertezza, di riflessione per quello che sta accadendo", ha scritto io giocatore della Juventus che poi ha aggiunto che bisogna assolutamente seguire le direttive del governo e che tutti devono restare a casa per evitare il rischio contagio. Infine, Bernardeschi ha spiegato che lui e i suoi compagni scenderanno in campo per provare a distrarre un po' gli italiani.

Il numero 33 juventino ha anche rivelato che tutti i giocatori della Juventus sono controllati anche se non sono immuni da rischi: "Ho deciso di andare in ritiro domani per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa".