Un giocatore che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è ancora di proprietà dell'Inter, nonostante sia in prestito al Paris Saint-Germain. I parigini vantano un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, ma non sembra scontato che lo esercitino.

In caso di rientro in Italia, la permanenza dell'attaccante di Rosario sembra impossibile, visto che l'ex capitano è stato messo ai margini del progetto dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal tecnico Antonio Conte.

Per questo motivo, potrebbe riaprirsi una pista di cui si era già parlato la scorsa estate. Si tratta del Napoli che ha l'esigenza di acquistare un numero 9 di livello assoluto che possa offrire le dovute garanzie sotto porta.

Icardi: De Laurentiis ci prova

Il Napoli sarebbe pronto a tornare all'assalto di Mauro Icardi. Gli azzurri avevano seguito il centravanti argentino già durante lo scorso mercato estivo, ma il giocatore aveva provato fino all'ultimo momento a convincere Conte e Marotta a puntare su di lui per ottenere la permanenza all'Inter, e per questo motivo aveva rifiutato la corte del club partenopeo.

Dopo la cessione in prestito al Paris Saint-Germain, l'ex capitano ha capito che per lui non ci sarà più spazio a Milano e, di conseguenza, per il futuro potrebbe prendere in considerazione altre destinazioni italiane.

La società di Aurelio De Laurentiis si starebbe muovendo con largo anticipo. Il patron non ha mai nascosto la sua stima per Maurito e la moglie-agente Wanda Nara. Già nell'estate del 2016, infatti, aveva provato a portare il bomber all'ombra del Vesuvio, individuandolo come erede perfetto di Gonzalo Higuain, ceduto in quel periodo alla Juventus per 90 milioni di euro.

Dunque, non si esclude che il presidente dei partenopei possa riprovarci durante la prossima estate, soprattutto se dovesse accumulare un cospicuo tesoretto dalle eventuali partenze di alcuni big come Allan e Koulibaly.

La presunta telefonata a Wanda Nara

Il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe ancora nel mirino Mauro Icardi. Secondo il Corriere della Sera, l'imprenditore cinematografico avrebbe avuto già dei contatti con la moglie-manager del centravanti argentino, Wanda Nara, e con i suoi legali.

In questa circostanza avrebbe ribadito la stima per il calciatore e la volontà di metterlo al centro del progetto azzurro, così come aveva dichiarato qualche mese fa.

Sul piatto potrebbe essere messo un contratto importante da circa 8 milioni di euro a stagione, facendo così dell'attaccante sudamericano il calciatore più pagato in organico (sarebbe la stessa strategia dello scorso anno). Icardi potrebbe sostituire Milik al Napoli, poiché il bomber polacco andrebbe via qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021.

Il club campano, ad ogni modo, dovrebbe guardarsi le spalle dalla Juventus, anch'essa sempre interessata a Icardi.

L'Inter, comunque, preferirebbe cedere il suo ex numero 9 agli azzurri. I bianconeri, invece, potrebbero essere favoriti se Maurito fosse riscattato dal Paris Saint-Germain che poi potrebbe avviare una trattativa proprio con la società torinese per la vendita dell'attaccante argentino.