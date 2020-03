Il centrocampista brasiliano Felipe Melo di recente è stato intervistato dal noto giornale sudamericano Clarin. Tanti gli argomenti trattati dall'attuale giocatore del Palmeiras: nello specifico si è soffermato sugli arbitri e sulla differenza fra i sudamericani e quelli europei. Il brasiliano ha dichiarato che gli arbitri sono fastidiosi in tutti i campionati sottolineando come ad esempio l'arbitro brasiliano tradizionalmente non sia molto uniforme nel giudicare dei falli. La differenza più evidente è sicuramente fra Spagna ed Inghilterra: in Liga è più facile essere espulsi mentre in Premier League è l'esatto opposto.

Felipe Melo è stato stuzzicato poi anche sul confronto fra Cristiano Ronaldo e Leo Messi: a tal riguardo ha dichiarato "Messi è il migliore della storia. Io l’ho visto giocare ed è incredibile, Meglio di Cristiano Ronaldo". Secondo il centrocampista del Palmeiras la differenza principale fra i due giocatori è che l'argentino, oltre a segnare, è molto bravo anche negli assist. Il portoghese invece è bravissimo soprattutto dal punto di vista realizzativo, meno negli assist.

'Sono cresciuto nella peggior favela di Rio de Janeiro'

Il centrocampista brasiliano ha parlato della sua infanzia, sottolineando come nella sua famiglia non siano mancate le difficoltà economiche. Ha infatti dichiarato che ha vissuto nella peggior favela di Rio ma nonostante questo, i genitori non gli hanno fatto mai mancare nulla. Il brasiliano ha raccontato che la mamma stava sempre in casa ad accudire i figli mentre il papà era solito lavorare tutto il giorno.

Ha poi aggiunto che tanti suoi amici con cui è cresciuto da adolescente sono morti perché hanno deciso di scegliere la vita del narcotraffico.

'Faccio quello che devo fare per vincere perché il Palmeiras paga il cibo a casa mia'

Ha infatti sottolineato che pochi sono quelli che sono riusciti a lasciare le favelas e a costruirsi una vita dignitosa ed onesta. In merito invece alla sua adolescenza, ha sottolineato che anche lui avrebbe potuto cadere nella tentazione dei 'soldi facili' ma ha preferito lavorare.

Il calcio per Felipe Melo rappresenta la sua professione. Ha infatti dichiarato "faccio quello che devo fare per vincere perché il Palmeiras paga il cibo a casa mia, come lo fece la Juve, l’Inter, il Galatasaray". Ecco perché è fondamentale per il brasiliano dare sempre il meglio di sé stessi.

Come dichiarato nell'intervista a Clarin, dopo l'esperienza europea ( ha giocato in Liga, in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus ed Inter e in Turchia con la maglia del Galatasaray), il centrocampista brasiliano tre anni fa è tornato in Brasile ed attualmente è uno dei punti di riferimento del Palmeiras.

Nel suo palmares il brasiliano vanta anche 22 presenze e 2 con la nazionale brasiliana.