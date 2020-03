Nella tarda serata di mercoledì 11 marzo, la Juventus ha comunicato che Daniele Rugani è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il giocatore bianconero è asintomatico e adesso dovrà stare in isolamento. Inoltre, la Juventus sta cercando di ricostruire tutti i contatti avuti da Daniele Rugani in questi giorni. Adesso il difensore dovrà pensare solo a rimettersi e a stare bene. Rugani, nella notte, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in queste ore così difficili.

Rugani tranquillizza tutti i tifosi della Juventus

Queste sono ore terribili per l'Italia che si sta trovando ad affrontare l'emergenza legata al Coronavirus. Anche la Juventus è alle prese con il contagio da Covid - 19 visto che Daniele Rugani è risultato positivo al tampone. Il numero 24 bianconero, con un lungo post su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti: "Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene", ha scritto il difensore della Juventus. Inoltre, Rugani ci ha tenuto in modo particolare a ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per far fronte a questa emergenza.

In questo momento, il lavoro di tutti i dottori e di tutti gli operatori sanitari è fondamentale e questi uomini e queste donne stanno facendo turni massacranti per salvare la vita delle persone. Infine, nel suo messaggio Daniele Rugani ha invitato tutta la popolazione italiana a rispettare tutte le regole imposte dal governo perché il virus non fa nessuna distinzione e può colpire chiunque. Il giocatore della Juventus ha sottolineato che bisogna restare a casa per fare il bene di ognuno di noi e dei nostri cari.

Rugani, adesso, deve pensare solo a rimettersi e tutti sono al suo fianco in questo momento così delicato.

Elkann vicino alla Juventus e a Rugani

L'Italia sta combattendo la sua battaglia contro il Coronavirus e in questi giorni anche la Juventus è stata in prima linea per evitare il contagio. Il club bianconero, però, in queste ore, si trova ad affrontare il primo caso di positività all'interno della sua rosa.

Infatti, Daniele Rugani è positivo al Coronavirus e adesso è in isolamento. La Juventus ha già messo in moto tutte le direttive del caso. In queste ore, il club bianconero e Daniele Rugani stanno ricevendo tanti messaggi di sostegno in questo momento così complicato. Tra questi c'è Lapo Elkann che già nella serata di ieri ha inviato un messaggio tramite Twitter a tutta la Juventus e in modo particolare a Daniele Rugani: "Vicinissimo a Rugani e a tutta la Juventus in questo momento difficile", ha scritto il rampollo della famiglia Agnelli che poi ha concluso il suo messaggio con l'hashtag siamo tutti bianconeri.