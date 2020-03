Il calendario del Parma va verso una nuova definizione: l’emergenza coronavirus ha mandato nel caos il calcio italiano con polemiche infinite e tante partite rinviate. In Serie A si litiga su ogni possibile data ma alla fine, dopo la riunione di ieri, sembra che si sia trovato un accordo per tornare a giocare. L’idea sarebbe quella di far slittare tutte le sfide rinviate lo scorso fine settimane al 7, 8 e 9 marzo e inserire nei vari “buchi” della stagione gli altri recuperi ancora da disputare. A questo punto la partita della discordia, Juventus-Inter, dovrebbe giocarsi lunedì alle 20,45 a porte aperte allo Juventus Stadium.

Parma-Spal si giocherà lunedì 9 marzo

Stando così le cose e aspettando l’ufficialità prevista per domani, la sfida tra Parma e Spal si dovrebbe giocare lunedì 9 marzo alle ore 18 con lo stadio aperto al pubblico. La data sarebbe stata scelta proprio per giocare con i tifosi sugli spalti, visto che in Emilia Romagna dovrebbe termine domenica 8 marzo il divieto di disputare competizioni sportive a porte aperte. Di certo l’orario non agevolerà i supporter delle due squadre visto che la sfida di campionato avrà il suo calcio d’inizio in pieno orario lavorativo.

Parma-Spal è una sfida molto importante per gli obiettivi stagionali delle due squadre con i Ducali impegnati nella lotta per l’Europa e i ferraresi che, invece, hanno disperato bisogno di punti per cercare di tornare a sperare nella salvezza. Una settimana in più dovrebbe consentire all'allenatore D'Aversa di recuperare Juraj Kucka, mentre restano tutte da decifrare le condizioni degli altri infortunati, tra cui quelle di Hernani.

Parma, la sfida infinita con il Torino il 18

I nuovi accordi presi durante la riunione di ieri prevedono altri spostamenti per le gare del Parma. Con il Torino per esempio non si potrà più giocare come previsto mercoledì 11 marzo perché due giorni prima c’è Parma-Spal. Così la sfida con i granata, che sembra essere “stregata”, si dovrebbe disputare mercoledì 18 marzo alle ore18,30 alla Stadio Olimpico Grande Torino.

Altro orario decisamente scomodo per i tifosi che, a meno di nuove ordinanze restrittive, potranno assistere alla partita dagli spalti.

In mezzo ai due recuperi il Parma scenderà in campo sabato 14 marzo, ancora alle 18, contro il Genoa in trasferta. Il lungo e tormentato marzo dei gialloblu continuerà domenica 22 alle 20,45 con la sfida interna con l’Inter, attualmente in piena lotta scudetto. Insomma l’emergenza coronavirus ha sconvolto i calendari, compattando tre giornate, per alcune squadre, in pochi giorni. La speranza è che adesso le polemiche vengano spente e si possa tornare a giocare in piena sicurezza.