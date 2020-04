In questi giorni si parla molto del mercato della Juventus, ed uno dei nomi accostati ai bianconeri è quello di Arthur. Paratici e il Barcellona starebbero pensando di fare uno scambio fra il centrocampista brasiliano e Miralem Pjanic. Ma poco fa, Arthur ha fatto chiarezza sul suo futuro ed ha spento le voci che lo vorrebbero lontano dalla Spagna: "Nella mia mente c'è solo di giocare al Barcellona". Dunque, il centrocampista brasiliano sembra avere le idee abbastanza chiare e vede il suo futuro in blaugrana.

Arthur mette a tacere le voci di mercato

In queste ore, uno degli argomenti più trattati dai media italiani e spagnoli è un possibile scambio tra la Juventus e il Barcellona tra Arthur e Miralem Pjanic. Ma poco fa, il centrocampista classe 96 ha parlato proprio delle voci di mercato che lo riguardano: "L'interesse dei grandi club fa sempre piacere, è un segnale positivo". Dunque, Arthur ha accolto con piacere l'interesse di società come la Juventus, ma ha spento subito gli entusiasmi sottolineando che lui pensa solo al Barcellona.

Infatti, il ragazzo classe 96 ha spiegato che l'unica opzione che prende in considerazione è quella di continuare con la maglia blaugrana ed è molto sicuro della sua scelta. Arthur sta bene a Barcellona ed ha voluto ringraziare il club, i tifosi e lo staff tecnico che gli hanno dato fiducia. Il centrocampista brasiliano ha concluso spiegando che il suo unico desiderio è quello di continuare la sua carriera a Barcellona.

Infine, Arthur ha raccontato che sta pensando solo a lavorare perché il suo obbiettivo è quello di vincere altri trofei con la maglia blaugrana.

Pjanic si allena in vista della ripresa

Miralem Pjanic, in questi giorni, è al centro di diverse voci di mercato e in particolare il bosniaco potrebbe finire in un possibile scambio con Arthur. Le voci di mercato, però, non sembrano distrarre il numero 5 della Juventus che sta continuando ad allenarsi e sembra concentrato solo sulla ripresa del campionato.

Pjanic, nelle scorse settimane, era rientrato in Lussemburgo per stare insieme alla sua famiglia, ma a metà aprile ha scelto di tornare a Torino. Il numero 5 della Juventus, adesso, è all'interno della sua abitazione torinese e ogni giorno si allena per mantenere la forma. Ad oggi, Pjanic non sa se e quando potrà riprendere a lavorare insieme ai compagni, visto che ancora non è stata fissata una data ufficiale per la ripresa delle sedute di gruppo. In ogni caso, il centrocampista della Juventus vuole farsi trovare pronto in caso di ripartenza. Al momento, però, non c’è una data per la ripresa del campionato e sembra difficile che la Serie A possa ripartire, ogni decisione comunque spetterà alle istituzioni.