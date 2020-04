Il Calciomercato estivo rimane uno degli argomenti preferiti affrontati dagli addetti ai lavori. Nelle ultime ore si parla molto del mercato dell'Inter e dei possibili investimenti che la società di Suning potrebbe effettuare in estate. Uno dei sogni principali dell'Inter degli ultimi anni è stato l'argentino Leo Messi. Quest'ultimo ha sempre sottolineato come il suo principale obiettivo fosse quello di concludere la sua carriera al Barcellona; ad alimentare il sogno di mercato Messi per l'Inter è stato l'ex presidente della società milanese Massimo Moratti.

In un'intervista a Radio Rai ha sottolineato come la prossima estate potrebbe essere l'occasione giusta per poter portare a Milano il 10 argentino. Il motivo è il contratto in scadenza con il Barcellona. Inoltre l'Inter avrebbe una carta che potrebbe favorire l'arrivo di Leo Messi, ovvero Lautaro Martinez. Il classe 1997 piace moltissimo alla società catalana come possibile futuro sostituto della punta uruguaiana Luis Suarez.

Inter, Moratti: 'Servirebbe uno sforzo ma l'arrivo di Messi è fattibile'

Di recente Massimo Moratti a Radio Rai ha dichiarato: "Messi è fine contratto, servirebbe uno sforzo della società per portarlo a casa ma è fattibile". Una dichiarazione importante quella dell'ex presidente dell'Inter, che sogna come tanti tifosi interisti l'arrivo dell'argentino a Milano. Lo stesso Moratti ha sottolineato che questa emergenza virus potrebbe determinare clamorosi colpi di scena durante il calciomercato estivo.

L'imprenditore milanese si è poi soffermato sulla punta dell'Inter Lautaro Martinez. Ha infatti aggiunto: "L'argentino è un bravissimo ragazzo, ci tiene alla sua carriera e lo fa vedere ogni giorno". Ha poi rivelato che potrebbe essere la carta giusta per convincere il Barcellona a cedere il suo numero dieci.

Il mercato dell'Inter

Tali dichiarazioni di Massimo Moratti attualmente rappresentano più una speranza che una possibile trattativa. Possibile infatti che l'Inter dedichi maggior attenzione a rafforzare il centrocampo, in particolar modo investendo su un mediano centrale e su un esterno sinistro.

Potrebbe poi arrivare anche una punta che possa essere una valida alternativa ai due titolari Lukaku e Martinez. Come è noto infatti difficilmente il cileno Sanchez sarà riscattato dal Manchester United. Si parla dell'arrivo di Olivier Giroud come rinforzo del settore avanzato: il francese è in scadenza di contratto a giugno 2020 con il Chelsea. Altro possibile parametro zero in arrivo è il difensore centrale belga Jan Vertonghen. L'acquisto del nazionale belga potrebbe essere favorito dalla presenza all'Inter del connazionale Lukaku.