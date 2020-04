Il calcio è fermo a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in tutto il Mondo, ma stanno arrivando importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha intenzione di rinforzare il reparto degli esterni per la prossima stagione. Bisogna vedere in questa direzione l'acquisto di Dejan Kulusevski, autore di una stagione ottima con la maglia del Parma, a livello di prestazioni. Oltre allo svedese (pagato ben quarantaquattro milioni di euro) potrebbe arrivare anche un altro esterno di qualità.

Stiamo parlando di Ferran Torres, talentuoso giocatore che milita nelle fila del Valencia. Lo spagnolo sarebbe un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza. Ferran Torres ha rinnovato il suo contratto con il Valencia, ma nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo potrebbe cambiare idea, soprattutto per l'interessamento di un grande club europeo come la Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio De Sciglio-Ferran Torres con il Valencia

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Juventus e Valencia potrebbero effettuare un importante scambio nella prossima sessione di calciomercato estivo, vista la diminuzione di liquidità dovuta allo stop dei campionati per l'emergenza Coronavirus. Il club bianconero potrebbe offrire al Valencia il cartellino di De Sciglio e un conguaglio economico in cambio di Ferran Torres.

Il terzino italiano ex Milan, infatti, sarebbe molto gradito alla dirigenza del club andaluso. La Juventus, inoltre, sarebbe disposta anche ad offrire Daniele Rugani, nel caso in cui il Valencia avesse la necessità di un difensore centrale. Lo scambio potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, Icardi sempre nel mirino per rinforzare l'attacco

Per rinforzare il reparto offensivo, invece, la Juventus tiene sempre nel mirino Mauro Icardi, centravanti classe 1993 della nazionale argentina e di proprietà dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, provenienti dal noto quotidiano francese 'L'Equipe', Leonardo starebbe valutando se pagare settanta milioni di euro per il riscatto del giocatore sudamericano o meno. Icardi, infatti, non avrebbe intenzione di restare a Parigi, ma la sua volontà sarebbe quella di tornare in Italia per giocare nella Juventus, oppure quella di trasferirsi in Liga (tra i suoi desideri ci sarebbe anche quello di approdare al Real Madrid di Zidane).