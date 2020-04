Il Calciomercato potrebbe regalare clamorose trattative durante la sessione estiva: complice anche una crisi economica che si ripercuoterà inevitabilmente sul mondo del pallone, appare molto probabile che si assisterà a numerosi scambi e ad acquisti a parametro zero.

Tanti sono i pezzi pregiati che vanno in scadenza a giugno 2020: in Inghilterra, solo per citarne alcuni, ci sono Vertonghen del Tottenham, William, Giroud e Pedro del Chelsea. In Italia invece il nome più chiacchierato in tema mercato è quello di Dries Mertens, che fatica a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con il Napoli.

Come è noto sul nazionale belga c'è l'interesse dell'Inter, che sarebbe pronta ad offrire un biennale più opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro a stagione.

Nelle ultime ore, come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'todofichajes', anche il Chelsea si sarebbe però aggiunto alla lista delle società interessate a Dries Mertens. Gli inglesi, dopo l'addio di Hazard (trasferitosi ad inizio stagione al Real Madrid), non sono riusciti a trovare un valido sostituto. L'inserimento in squadra del giovane Christian Pulisic non è stato dei migliori, ecco perché in estate la società inglese potrebbe cogliere l'opportunità di acquistare Mertens a parametro zero.

Inter, possibile sfida di mercato con il Chelsea per Mertens

Con l'arrivo di Frank Lampard come tecnico, il Chelsea in questa stagione ha avviato una sorta di rivoluzione della rosa. Attualmente sono molti i giovani schierati titolari dall'allenatore inglese, proprio per questo la rosa potrebbe essere integrata da acquisti di esperienza e qualità. Gli addii a fine stagione di Giroud, Pedro e Willian permetteranno al Chelsea di risparmiare molto sul monte ingaggi e allo stesso tempo di avere ulteriore budget per il mercato.

Mertens è quindi un possibile obiettivo della società inglese anche se l'Inter sembra attualmente più avanti nella trattativa. La presenza di Romelu Lukaku a Milano (amico e compagno di nazionale di Mertens) potrebbe essere tra l'altro decisiva per l'arrivo della punta del Napoli all'Inter. Sempre la società di Suning segue un altra punta a parametro zero per la prossima stagione: piace molto Olivier Giroud.

Il mercato dell'Inter

La punta del Chelsea Olivier Giroud arriverebbe come prima alternativa a Lukaku ma non è escluso che in alcune partite i due possano giocare anche insieme. L'Inter potrebbe offrire al nazionale francese un contratto biennale con opzione per il terzo. Attualmente Giroud guadagna 8 milioni di euro a stagione, difficile che i nerazzurri gli possano garantire un ingaggio del genere, anche perché i giocatori che guadagnano di più nella rosa di Antonio Conte sono Lukaku e Eriksen fermi a 6 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere.