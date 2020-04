Nessuna cessione clamorosa nel prossimo Calciomercato della Juventus. Da settimane tanti rumors accostano Paulo Dybala, De Ligt e Cristiano Ronaldo a molte squadre, ma i bianconeri non avrebbero nessuna intenzione di cederli, anzi il futuro della Vecchia Signora sarebbe affidato proprio ai tre gioielli. Cristiano Ronaldo rappresenta il presente, mentre l’olandese e l’argentino sarebbero i cardini della squadra del futuro.

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo e Dybala non si toccano

L’attacco è al centro dei pensieri degli uomini del calciomercato della Juventus.

Paratici starebbe cercando di piazzare un super colpo nel ruolo di punta centrale e tanti sono i nomi attualmente accostati ai bianconeri. Si va da Gabriel Jesus, ventiduenne del Manchester City, a Mauro Icardi, le due piste più calde, a Timo Werner e Harry Kane, al momento più indietro nella griglia di partenza. A far posto al nuovo attaccante dovrebbe però essere Higuain e non uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo. Il Pipita ha ormai 32 anni e pesa non poco sul bilancio con i suoi 7,5 milioni di ingaggio all’anno, potrebbe tornare in Argentina oppure provare l’esperienza negli Stati Uniti visto che a Torino per lui non ci sarebbe più posto.

Il nuovo centravanti dovrà quindi integrarsi perfettamente con Cristiano Ronaldo con cui farà coppia nell’attacco di Sarri. Sul fenomeno portoghese continuano a circolare molte voci, su tutte quella che lo vorrebbe pronto a tornare al Real Madrid. L’ipotesi sembra abbastanza campata per aria, CR7, stando alle notizie riportate da calciomercato.com e il sito Il Bianconero continuerà a giocare nella Juve che è pronta anche a difendersi da un eventuale attacco del Paris Saint Germain.

Futuro bianconero anche per Paulo Dybala che potrebbe presto firmare il rinnovo di contratto con il club torinese. Le parti si starebbero avvicinando ad un accordo che dovrebbe prevedere un ingaggio di quasi 10 milioni all’anno, così la Joya diventerebbe il terzo giocatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo e De Ligt.

Juventus: niente addio per De Ligt

Proprio l’olandese negli ultimi giorni si sta prendendo la scena del calciomercato della Juventus. I primi rumors sul suo futuro sono arrivati dall’Inghilterra con molti media che lo hanno accostato al Manchester United.

I Red Devils vorrebbero inserire Pogba nella trattativa per portarsi a casa il talentuoso difensore, ma appare improbabile che la Juventus possa dare l’ok. De Ligt è costato la scorsa estate 75 milioni di euro, dopo un periodo di ambientamento è riuscito ad emergere con ottime prestazioni e vista la giovanissima età rappresenta il futuro dei bianconeri.

Per tutti questi motivi appare assai improbabile che la prossima estate parta, anche se in Spagna molti media spingono per un suo approdo al Real Madrid. I Blancos stanno cercando un difensore centrale per sostituire Sergio Ramos che si avvia verso la fine della carriera, per questo, secondo i rumors, starebbero provando a parlare con Mino Raiola del gioiello olandese.

Il potente agente è stato decisivo in estate per far scegliere a De Ligt la Juventus e non altre destinazioni, come il Barcellona, solo per fare un esempio. Possibile che dopo un anno si sia già pentito della scelta? Improbabile. I rumors attorno ai gioielli continueranno, ma la scelta per il prossimo calciomercato della Juventus sembra fatta: Dybala, De Ligt e Cristiano Ronaldo non lasceranno Torino.