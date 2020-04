Nei prossimi giorni, i club italiani potrebbero conoscere la data ufficiale per la ripresa degli allenamenti. Infatti, in settimana e più precisamente mercoledì 22 aprile, ci sarà un appuntamento decisivo tra il ministro dello sport Spadafora e i vertici del calcio. Dunque, in questa occasione, le istituzioni potrebbero decidere come far ripartire il calcio italiano. Tra le società che attenderà l'esito di questa videoconferenza, tra il ministro dello sport e i vertici del calcio, c'è anche la Juventus.

Una volta che verrà fissata una data per la ripresa degli allenamenti, il club bianconero metterà in pratica il piano per riprendere la preparazione. La Juventus, però, è in attesa anche di sapere quando potrà giocare il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Sky Sport, la sfida tra i bianconeri e il Lione potrebbe giocarsi tra il 7 e l'8 agosto.

La Champions si potrebbe giocare ad agosto

In queste ore, si stanno delineando alcuni scenari legati alla ripresa del calcio italiano ed europeo.

Infatti, la Serie A potrebbe riprendere ad allenarsi il 4 maggio, mentre la Champions League si potrebbe disputare nel mese di agosto. Dunque, i tifosi della Juventus, tra il 7 e l'8 agosto, potrebbero essere seduti davanti alla televisione per assistere al match di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Sarri, se tutto sarà confermato, dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata per accedere alle gare di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League che potrebbero disputarsi tra l'11 e il 12 agosto e tra il 14 e il 15 agosto.

Mentre, le semifinali della massima competizione europea si potrebbero disputare il 18, il 19, il 21 e il 22 agosto. La finale di Champions League, invece, potrebbe essere in programma il 29 agosto allo stadio Ataturk di Istanbul.

La nuova stagione europea potrebbe partire ad ottobre

Maurizio Sarri, nei giorni scorsi, ha spiegato che le varie squadre di calcio potrebbero giocare per 14/15 mesi consecutivi.

Infatti, il mondo del pallone sta cercando di capire come potrà ripartire e al momento l'ipotesi più concreta è quella di riprendere a giocare in estate per permettere la fine dei vari campionati e delle coppe europee. Quando la stagione 2019/2020 sarà terminata a quel punto i club inizieranno a preparare l'annata 2020/2021. Infatti, la nuova stagione sportiva ripartirà a distanza di poche settimane dal termine di quella precedente. Infatti, la Champions League dovrebbe concludersi il 29 agosto e l'annata 2020/2021 della massima competizione europea dovrebbe ripartire il 20 ottobre. Dunque, le date per la ripartenza del calcio si starebbero delineando anche se manca la conferma ufficiale.