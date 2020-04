La Lazio è stata sicuramente la grande rivelazione di questa stagione. I biancocelesti sono in piena lotta per il titolo, essendo secondi in classifica, a meno uno dalla Juventus capolista. L'obiettivo a inizio anno era quello di tornare in Champions League ma ora la squadra sogna lo scudetto qualora il campionato dovesse ricominciare. Il ritorno nella massima competizione europea, comunque, sembra essere praticamente certo e per questo motivo il patron, Claudio Lotito, potrebbe provare a fare un grande colpo di mercato come regalo ai propri tifosi.

Alla luce di tutto ciò, nelle ultime ore ai biancocelesti sarebbe stato accostato il nome di Lorenzo Insigne.

La Lazio sogna Insigne

La Lazio potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I biancocelesti quasi sicuramente potrebbero contare su un cospicuo tesoretto ricavato dalla qualificazione in Champions League e per questo il patron, Claudio Lotito, potrebbe fare uno sforzo maggiore rispetto a quanto fatto la scorsa estate, quando l'unico acquisto di rilievo è stato quello di Manuel Lazzari dalla Spal.

Il nome che starebbe circolando negli ultimi giorni sarebbe quello di Lorenzo Insigne, fortemente caldeggiato da Ciro Immobile, con i due che sono grandi amici e compagni di Nazionale, oltre ad aver giocato insieme nel Pescara di Zeman qualche anno fa. Una trattativa tutt'altro che semplice visto che il Napoli vorrebbe blindare il proprio capitano con un rinnovo di contratto. Inoltre, il giocatore sembrerebbe si sia separato dal suo agente, Mino Raiola, anche se non sono state fatte delle smentite ufficiali in tal senso.

Il rapporto con la piazza, comunque, non sarebbe idilliaco visti i fischi piovuti dagli spalti in quest'annata. La mancata qualificazione in Champions League dei partenopei, inoltre, potrebbe portare a qualche sacrificio in uscita.

La trattativa

Il Napoli, senza gli introiti della Champions League, potrebbe essere costretto a fare dei sacrifici sul mercato in uscita. Per questo motivo, la trattativa con la Lazio per trattare la cessione di Lorenzo Insigne sembra difficile ma non impossibile.

Già la scorsa estate il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, non lo riteneva incedibile e in estate, sarebbe disposto a discutere della partenza del capitano. La sua richiesta si aggirerebbe tra i sessanta e i settanta milioni di euro. Un investimento molto alto, che Lotito potrebbe essere disposto a fare in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico e un profilo che potrebbe interessare è quello di Correa, che rappresenterebbe un jolly per Gattuso essendo in grado di giocare in più ruoli, sia nel 3-5-2, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1.