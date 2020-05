L'emergenza Coronavirus si sta ripercuotendo anche sull'economia europea, causando difficoltà finanziarie per molte imprese. Anche il calcio non è esente dalla crisi, a tal punto che i giocatori della Serie A hanno subito un deprezzamento del loro valore di mercato. Sull'argomento si è soffermato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un'intervista a 'ViolaNation.com'. Il massimo dirigente della società toscana si è dapprima concentrato sulla possibile ripartenza del campionato, sottolineando che la Fiorentina ha tutta l'intenzione di riprendere a giocare.

Ci ha tenuto a precisare che prima viene la salute, e quindi è necessario dapprima garantire sicurezza ai giocatori e agli addetti ai lavori. Lo stesso Commisso ha poi aggiunto: "Nessuno può prevedere cosa succederà, ma l'importante è che il campionato 2020-21 non venga danneggiato".

In tema mercato invece il presidente ha dichiarato che tutti i suoi giocatori hanno subito un inevitabile deprezzamento del valore del cartellino. Allo stesso tempo, Commisso ha aperto anche alla cessione di uno dei suoi gioielli dichiarando: "Potremmo perdere un giocatore come Chiesa".

Un possibile assist importante alla Juventus, che segue sempre da vicino il centrocampista offensivo della Fiorentina.

Juventus, senti Commisso: 'In estate potremmo perdere Chiesa'

La Juventus potrebbe avanzare un'offerta in estate per Federico Chiesa. L'apertura alla cessione del nazionale italiano da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso potrebbe risultare un incentivo importante per il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Quest'ultimo, come ha dichiarato a Sky Sport, è convinto che il mercato estivo possa essere caratterizzato da scambi di mercato o da prestiti con obbligo di riscatto. Questo per facilitare il movimento dei giocatori e per evitare di gravare in maniera eccessiva sul bilancio delle società calcistiche.

Juventus, Mandragora possibile carta per arrivare a Chiesa

Federico Chiesa potrebbe quindi rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus.

I bianconeri potrebbero utilizzare anche delle contropartite tecniche che piacciono alla Fiorentina per diminuire l'offerta cash da presentare. Una di queste è Rolando Mandragora, centrocampista attualmente all'Udinese verso il quale la Juventus vanta un diritto di riacquisto in estate di circa 25 milioni di euro.

Chiesa piace e molto anche ad Antonio Conte. Non è escluso quindi che l'Inter possa avanzare anch'essa un'offerta per il calciatore della nazionale italiana. Fra l'altro la società di Suning in estate potrebbe disporre di molto cash, qualora riuscisse a definire le cessioni di Lautaro Martinez al Barcellona e di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain.