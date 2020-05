Il dopo Pjanic è uno degli argomenti caldi del Calciomercato della Juventus. Il regista bosniaco sembra essere al passo d'addio e Paratici avrebbe individuato tre profili per sostituirlo: Jorginho del Chelsea, Arthur del Barcellona e Tonali del Brescia.

Le trattative però al momento sembrano tutte complicate, tra rifiuti dei giocatori e i club che starebbero alzando la posta per provare a tenersi stretti i propri i calciatori. Se la partenza dell'ex Roma dovesse diventare realtà - ipotesi ogni giorno più probabile - la dirigenza juventina dovrà comunque trovare una soluzione, visto che il gioco di Sarri ha nel regista uno dei suoi uomini più importanti.

Calciomercato Juventus: l'acquisto di Jorginho sarebbe difficile

La brutta notizia per il calciomercato della Juventus arriva oggi da ESPN. L'edizione britannica del media scrive che Lampard non vorrebbe privarsi del suo centrocampista, in passato pupillo di Sarri. Per l'azzurro, la Juve si sarebbe mossa con forza nelle ultime settimane anche con il procuratore, ma secondo i rumors provenienti dall'Inghilterra, l'operazione sarebbe difficile.

I Blues avrebbero già stilato la lista degli esuberi: in partenza ci sarebbero Marcos Alonso, Emerson Palmieri (che piace ai bianconeri e all'Inter), Michy Batshuayi, Tiémoué Bakayoko e Davide Zappacosta. Dunque, tra i cedibili non risulterebbero Jorginho e nemmeno Kanté.

La trattativa, quindi, potrebbe andare incontro a un brusco stop: i 50 milioni che i londinesi avrebbero chiesto per lasciar partire il centrocampista italo-brasiliano sono tanti, e anche la possibilità di uno scambio con Pjanic - ipotizzata da più parti negli scorsi giorni - sembra non scaldare più di tanto il cuore di Frank Lampard.

Dunque, al momento tutto sembra essere fermo e probabilmente molto dipenderà dalla volontà di Jorginho: se il giocatore dovesse fare pressioni per cambiare aria, l'affare potrebbe riaprirsi. Il problema è che finora l'ex Napoli non si è mai sbilanciato.

Arthur difficile, la Juventus sarebbe pronta a virare su Tonali

La trattativa Jorginho non sarebbe l'unica complicata per il calciomercato della Juventus: anche per Arthur del Barcellona continuerebbero ad esserci delle complicazioni. In questa fase, le due società starebbero parlando di diversi giocatori, primo fra tutti Pjanic che avrebbe già accettato il trasferimento in Spagna. I blaugrana sarebbero disposti ad acquistare il bosniaco, ma vorrebbero inserire alcune contropartite tecniche nella trattativa: Rakitic e Vidal non interesserebbero alla Vecchia Signora che, invece, gradirebbe Arthur.

Il brasiliano però è irremovibile, non vuole lasciare il Barcellona che non riesce a fargli cambiare idea.

Si starebbe ragionando su altri profili come Umtiti, Semedo e Todibo che potrebbero anche arrivare a Torino ma eventualmente in uno scambio che coinvolgerebbe De Sciglio o Rugani. Insomma, la situazione sembra abbastanza chiara: in cambio di Pjanic, Paratici vorrebbe Arthur.

Con Jorginho e Arthur più lontani, starebbe prendendo quota l'idea Sandro Tonali. Il Brescia valuta il suo talentino 50 milioni di euro, cifra troppo alta per la Juventus e anche per l'Inter. Le due società avrebbero presentato delle offerte simili, vicine ai 40 milioni, che per ora non avrebbero convinto Cellino.

Quando il calciomercato entrerà nel vivo, è molto probabile che Juventus o Inter riusciranno in qualche modo a vincere le resistenze del patron del Brescia, magari inserendo qualche contropartita tecnica per abbassare i costi.

A quel punto tutto dipenderà da Tonali che dovrà decidere dove proseguire la sua carriera. Il centrocampista delle Rondinelle non vorrebbe invece andare all'estero - dove comunque sarebbe richiesto da altri grandi club - giacché il suo agente ha dichiarato più volte che il suo futuro è in Italia.