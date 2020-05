Proseguono le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione, considerato il fatto che Miralem Pjanic dovrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di mercato (che non ha ancora date certe). Il centrocampista bosniaco, com'è noto, è seguito da tempo dal Barcellona; la Juventus non fa sconti per l'ex Roma e Lione, valutato circa sessanta milioni di euro, e ha chiesto come contropartita tecnica il brasiliano Arthur. Quest'ultimo, tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sarebbe intenzionato a rimanere al Barcellona, dove si trova molto bene.

Nella trattativa tra Juventus e Barcellona, comunque, potrebbero rientrare altri giocatori. Nelle ultime ore, infatti, è stato fatto il nome di Frankie de Jong, fortissimo centrocampista olandese che è stato acquistato dall'Ajax nella scorsa sessione di calciomercato estivo (il Barcellona ha deciso di sborsare ben settantacinque milioni di euro per lui). Si tratta certamente di uno dei migliori registi al mondo e sarebbe un grande colpo per la Juventus.

Mercato Juventus, sarebbe stato proposto de Jong

Stando a quanto riporta Paolo Paganini sul suo profilo Twitter, gli agenti di Frenkie de Jong avrebbero proposto il suo assistito alla Juventus in prestito. Sempre secondo il noto giornalista, de Jong non avrebbe particolarmente legato con Messi, con il quale i rapporti sarebbero freddi.

A Torino, il centrocampista olandese ritroverebbe il suo connazionale de Ligt, ex compagno all'Ajax. Non si esclude, dunque, che nella trattativa per Pjanic rientri de Jong, anche se, in questo, caso, la Juventus dovrebbe aggiungere un conguaglio economico non indifferente, vista la differenza di età tra i due giocatori.

De Jong, infatti, è un classe 1997, mentre Pjanic 1990. L'eventuale trattativa tra la Juventus ed il Barcellona per il fortissimo centrocampista olandese sarebbe però molto difficoltosa, dal momento che il club blaugrana non avrebbe intenzione di privarsi di un giocatore così giovane ed importante (anche considerando l'importante investimento fatto un anno fa).

La situazione, comunque, resta in divenire, dal momento che nel calciomercato potrebbe succedere di tutto. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Juventus, per l'attacco Paratici non molla Milik

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, uno degli obiettivi principali del club bianconero è sicuramente Arkadiusz Milik del Napoli. Il centravanti polacco viene valutato circa quaranta-cinquanta milioni di euro dal numero uno del club partenopeo, Aurelio de Laurentiis, il quale non avrebbe intenzione di fare sconti alla Juventus. Un altro nome molto caldo per l'attacco è quello di Raul Jimenez.