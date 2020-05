Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando di rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione e sta seguendo con grande attenzione alcuni profili molto interessanti. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha già acquistato Dejan Kulusevski, autore di un'ottima stagione nelle fila del Parma. L'obiettivo della Juventus è quello di ringiovanire la rosa e uno dei principali obiettivi, in questo senso, è Federico Chiesa. La stella della Fiorentina e della nostra Nazionale viene considerato l'elemento ideale per il tipo di calcio che vorrebbe esprimere il tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Chiesa viene preferito anche a Ferran Torres, esterno offensivo del Valencia, che la Juventus sta seguendo da tanto tempo. La Fiorentina, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per il suo gioiello, sul quale ci sono numerosi top club, italiani ed europei. La Juventus, comunque, sarebbe attualmente in pole position e Chiesa potrebbe arrivare a Torino grazie ad uno scambio.

Mercato Juventus, possibile scambio per arrivare a Federico Chiesa

Stando alle ultime notizie trapelate, riportate dal noto quotidiano torinese Tuttosport, la Juventus avrebbe offerto due contropartite tecniche alla Fiorentina per abbassare il prezzo di Federico Chiesa. Stiamo parlando del centrocampista Rolando Mandragora (ventidue anni di età), il quale dovrebbe lasciare l'Udinese al termine della stagione, e di Gabriel Romero, che in questa stagione è stato in prestito al Genoa, ma che è di proprietà della Juventus.

Il giocatore è un classe 1998 ed è uno dei più promettenti nel suo ruolo in Italia. La Juventus, poi girerebbe un conguaglio sostanzioso alla Fiorentina, che valuta Federico Chiesa tra i sessanta ed i settanta milioni di euro. Sul gioiello del club viola, comunque, sarebbe molto forte anche l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta, che segue Chiesa da tantissimo tempo.

Si prospetta, dunque, l'ennesima battaglia di mercato tra il club nerazzurro e quello bianconero nella prossima sessione estiva. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, arrivano novità anche per quanto riguarda il fronte delle cessioni. Due giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

Sul primo sarebbe molto forte l'interesse di alcuni top club europei (si è parlato anche di un possibile ritorno al Bayern Monaco, club in cui è esploso); il secondo potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica in uno scambio (per esempio per Milik).