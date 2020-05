Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato la prossima estate potrebbe essere quello di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è esploso in questa stagione, anche grazie alla fiducia che ha riposto in lui Vincenzo Montella a inizio campionato. Il calciatore, praticamente, ha giocato sempre, risultando decisivo anche sotto porta realizzando ben tre reti al suo primo anno in Serie A. Il club che avrebbe mostrato maggiore interesse nei suoi confronti è l'Inter, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che sia in grado di abbinare qualità tecniche a quelle fisiche.

Inter sempre interessata a Castrovilli

L'Inter è in cerca di un rinforzo a centrocampo per completare la rivoluzione partita l'estate scorsa con gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella e continuata a gennaio con l'acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham. Uno dei nomi più caldi sarebbe quello di Gaetano Castrovilli, classe 1997, messosi in luce con la maglia della Fiorentina, nonostante l'annata al di sotto delle aspettative dei viola, che hanno solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Castrovilli sarebbe il profilo perfetto per Suning, visto che il colosso di Nanchino, nel momento del suo insediamento a capo del club nerazzurro, ha sempre sottolineato la necessità di dare la priorità ai giovani talenti emergenti del calcio mondiale, possibilmente italiani. Un nome da tempo in cima alla lista dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e del direttore sportivo, Piero Ausilio.

L'investitura importante per il centrocampista della Fiorentina è arrivata da parte di Antonio Cassano, durante una diretta Instagram con Pierluigi Pardo:

"Castrovilli è una buona mezzala di passo, mi piace, può fare una bella carriera. I giovani più forti d'Europa? A me piacciono molto Gnabry del Bayern, Pulisic del Chelsea, Sané del City e Sancho del Borussia Dortmund".

La richiesta alla Fiorentina

L'Inter avrebbe fatto una richiesta alla Fiorentina per Gaetano Castrovilli già nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio. I nerazzurri, infatti, già in inverno avrebbero chiesto il centrocampista al club toscano. Secca la risposta dei viola, che ha rispedito al mittente la proposta. Il club meneghino avrebbe voluto fare un tentativo anche questa estate, ma la volontà di Rocco Commisso sarebbe quella di blindare il classe 1997. Anche in una recente intervista il presidente ha sottolineato come il giocatore non si muoverà e, anzi, dopo l'emergenza si discuterà del possibile rinnovo.

Discorso diverso per Federico Chiesa, che sarà ceduto per una proposta congrua. E sull'attaccante della Fiorentina ci sarebbe sempre l'interesse dell'Inter, pronta a mettere sul piatto il cartellino di Radja Nainggolan e un conguaglio da trenta milioni di euro.