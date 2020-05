Uno dei nomi che quasi sicuramente caratterizzerà la prossima sessione di Calciomercato è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese dovrebbe dire addio al Manchester United dopo tre stagioni e dopo un'annata condizionata da diversi problemi fisici. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che potrebbe completare la rivoluzione a centrocampo cominciata l'estate scorsa con gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi, e continuata a gennaio con il colpo Christian Eriksen, acquistato dal Tottenham per 20 milioni di euro.

Pogba rappresenta quel profilo che ancora manca nella rosa a disposizione di Antonio Conte, in grado di abbinare qualità tecniche e fisiche.

Il Manchester United, però, pare abbia chiesto di inserire nell'eventuale trattativa il cartellino del difensore nerazzurro Skriniar.

Il Manchester United sarebbe disposto a cedere Pogba

L'Inter segue con interesse Paul Pogba. Il centrocampista francese dovrebbe lasciare il Manchester United al termine di questa stagione, con i Red Devils che non sembrano intenzionati ad alzare barricate per blindarlo. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e gli inglesi hanno deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo fino a giugno 2022. Un chiaro segnale di un addio imminente, poiché la società britannica non vorrebbe affatto perderlo a parametro zero, soprattutto dopo l'investimento fatto nell'estate del 2016, quando per acquistarlo furono versati più di 100 milioni di euro nelle casse della Juventus.

La stagione di Pogba è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, e proprio questo ha portato il Manchester United a prendere la decisione di aprire alla sua cessione tra qualche mese. Solo sette le presenze accumulate in Premier League quest'anno, anche a causa di diversi problemi fisici. Questi ultimi mesi, dunque, serviranno a far riprendere valore al suo cartellino che, inevitabilmente, tra diversi problemi fisici e contratto in scadenza tra poco più di un anno, è andato incontro a una svalutazione.

La proposta all'Inter

Il Manchester United si sarebbe detto disposto a trattare con l'Inter la cessione di Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato. Da battere ci sarà la concorrenza della Juventus che sogna il suo ritorno dopo tre anni. I Red Devils sarebbero pronti a intavolare uno scambio importante con la società nerazzurra, cercando di inserire nell'affare il cartellino di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco piace da tempo agli inglesi e ha una valutazione simile a quella del centrocampista francese, tra i 60 e i 70 milioni di euro. L'indiscrezione è stata riportata anche dal giornalista Rai, Paolo Paganini, sul suo profilo Twitter:

"Dal vicino Principato che pare riaprirà il 15 giugno, stasera mi arrivano nuove conferme sul fatto che Douglas Costa, Rabiot e Ramsey sono giocatori graditi allo United per Pogba. All'Inter invece, per Pogba, lo United ha chiesto Skriniar".