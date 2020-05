L'Inter rischia di vivere un'altra estate travagliata (per quanto riguarda il Calciomercato) e ancora una volta per un attaccante argentino. Dopo il caso-Icardi dello scorso anno, infatti, si profila sempre di più una "telenovela" Lautaro Martinez, con quest'ultimo che ormai avrebbe deciso di fare il possibile per volare in Spagna, a Barcellona, dove troverebbe il suo mito e amico Leo Messi che lo starebbe aspettando a braccia aperte per fare coppia fissa nel reparto offensivo blaugrana. E sembra che l'ultima strategia del "Toro" e del suo entourage sia quella di rifiutare costantemente qualsiasi proposta di rinnovo contrattuale proveniente da Viale della Liberazione.

Mundo Deportivo ha spiegato cosa starebbe accadendo in queste ultime settimane. Il Barcellona starebbe lavorando al prossimo mercato senza troppa fretta anche perché, data la crisi finanziaria provocata dall'emergenza sanitaria, i catalani non avrebbero alcuna intenzione di lanciarsi in spese troppo onerose per il bilancio. L'obiettivo principale resterebbe comunque un nuovo attaccante che dapprima si alternerebbe a Luis Suarez (che ha 33 anni) e poi, quando l'uruguaiano sarebbe giunto al termine della sua esperienza al Camp Nou, ne raccoglierebbe l'eredita.

E per una questione di età (22 anni) e talento, proprio Lautaro Martinez avrebbe i requisiti giusti, secondo i collaboratori del presidente Bartomeu, per subentrare al "Pistolero".

Fernando Polo, vicedirettore del giornale sportivo spagnolo, ha chiarito che in questa fase non ci sarebbe già un accordo predefinito tra Barcellona e Lautaro Martinez. Infatti in questi mesi i dirigenti della società catalana avrebbero lavorato a stretto contatto con i manager del centravanti argentino per tracciare quella che dovrebbe essere la strada deputata a portarlo verso il Camp Nou.

Ovviamente, Inter permettendo. E proprio per questo motivo, per ammorbidire un po' la posizione nerazzurra, il giovane centravanti starebbe cominciando a lanciare chiari segnali relativi alla sua volontà di lasciare Milano per raggiungere la Catalogna.

Lautaro Martinez: la 'tentazione Messi' è troppo forte

Lautaro Martinez gradirebbe l'opzione Barcellona per due motivi. Innanzitutto per la proposta economica che la società spagnola sarebbe pronta a mettere sul tavolo.

Inoltre, l'ex Racing Club sarebbe sempre più tentato dall'idea di giocare costantemente accanto a Leo Messi, soprattutto dopo le belle parole d'elogio che il campione argentino ha speso in più di un'occasione per il connazionale. L'Inter però non avrebbe alcuna intenzione di privarsi così facilmente di uno dei suoi giocatori migliori, anche perché consapevole che sarebbe proibitivo trovare un valido sostituto.

Allo scopo di blindare il suo numero 10, la società milanese gli starebbe offrendo delle soluzioni per il rinnovo del contratto. Il centravanti sudamericano, però, starebbe costantemente rifiutando qualsiasi tentativo di apertura della società del Gruppo Suning.

In questo modo, lasciando invariato l'attuale accordo in scadenza nel 2023, con tanto di clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida dall'1 al 15 luglio, farebbe chiaramente capire ai vertici nerazzurri di non voler restare a lungo a Milano.

Per questo motivo, Mundo Deportivo ritiene che a Barcellona serpeggi un certo ottimismo sulla possibilità di mettere le mani su Lautaro Martinez. Infatti, di fronte alla volontà del bomber argentino di non rinnovare il contratto e di partire al più presto alla volta della Catalogna, l'Inter dovrebbe necessariamente cominciare a rivedere la propria posizione, cercando un'intesa con il Barça che soddisfi tutte le parti coinvolte nell'operazione di mercato.