Questa mattina i giocatori della Juventus hanno fatto il loro ingresso alla Continassa per allenarsi individualmente. Al JTC si sono presentati i vari Bonucci, Bernardeschi, Dybala, Bentancur, Pjanic, Ramsey e tutti i giocatori che durante il lockdown sono rimasti a Torino. Inoltre, il club bianconero è in attesa di sapere come evolverà la situazione legata agli allenamenti di gruppo, visto che nelle ultime ore alcuni club di Serie A hanno mostrato alcune perplessità in merito alle regole date dal Comitato tecnico scientifico. La Juventus da questo punto di vista non ha nessun problema visto che può rispettare tutte le precauzioni di sicurezza visto che può contare sul JHotel e può tenere la squadra al riparo da ogni pericolo.

Inoltre, nelle prossime ore, il club bianconero dovrebbe ritrovare Gonzalo Higuain che è in viaggio verso Torino. Una volta che sarà rientrato a Torino il Pipita si metterà in isolamento per i prossimi 14 giorni. Higuain sarà l'ultimo giocatore che farà il suo ritorno alla Continassa.

La Juventus aspetta novità

La Juventus è in attesa di capire se davvero da lunedì ripartiranno gli allenamenti di gruppo. Se ci sarà il via libera, il club bianconero potrà continuare a lavorare e lo farà in modo differente rispetto agli ultimi giorni. Infatti, dal 4 maggio scorso, i giocatori della Juventus stanno svolgendo delle sedute individuali, mentre da lunedì prossimo le sessioni dovrebbero essere di gruppo.

Se riprenderanno gli allenamenti di squadra, la Juventus ritroverà anche Cristiano Ronaldo che, in questi giorni, è in quarantena nella sua abitazione torinese. CR7 terminerà il suo periodo di isolamento proprio nella giornata di lunedì. Dunque, dal 18 maggio anche lui dovrebbe tornare al JTC. In attesa di rientrare alla Continassa Ronaldo si mantiene in forma e questa mattina su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritraeva proprio dopo la sua seduta di lavoro.

Douglas Costa ha voglia di tornare in campo

Tra i giocatori della Juventus che sono in quarantena presso le loro abitazioni c'è anche Douglas Costa. Il brasiliano dovrebbe tornare alla Continassa giovedì 21 maggio. Dunque, questi per il brasiliano saranno gli ultimi giorni di quarantena e poi potrà ritrovare i suoi compagni di squadra che non vede dall'11 marzo scorso.

Il numero 11 juventino, tramite Instagram, ha spiegato che si augura che la pandemia possa finire presto e che il calcio possa tornare a dare allegria alle persone. Dunque, il brasiliano ha voglia di tornare in campo insieme ai suoi compagni di squadra. Al momento, però, non si sa ancora con certezza quando ripartirà il campionato di Serie A.