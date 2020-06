Il conduttore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis è stato ospite a Radio Sportiva. Tante le tematiche trattate, fra queste anche la finale di Coppa Italia fra Juventus e Napoli. Sull'argomento ha dichiarato: "Difficile tifare per una delle due, da interista non posso che sperare che vinca il Napoli, ma non per cattiveria". Ha poi tessuto le lodi dei bianconeri aggiungendo: "La Juventus ha una squadra formidabile e ha la possibilità di portare a casa la Coppa Italia".

Il presentatore è poi ritornato sulla 'sua' Inter e sulla disfatta subita dagli uomini di Conte nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

Ha dichiarato: "La partita l'ha fatta l'Inter, sia all'andata che al ritorno, il Napoli ha trovato due situazioni che gli hanno permesso di accedere alla finale". Lo stesso Bonolis ha poi rimarcato il fatto che, alla fine, conta se segni e l'Inter si è dimostrata 'spenta' soprattutto nel settore avanzato. A tal riguardo si è soffermato proprio sulle prestazioni di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

'La gara di Lautaro non è stata eccellente, come quella di Lukaku'

Paolo Bonolis ha parlato anche della partita giocata dalle punte dell'Inter, dichiarando: "La gara di Lautaro non è stata eccellente, come quella di Lukaku". Il presentatore però si è voluto soffermare anche sull'aspetto tattico, in particolar modo si è riferito al gol subito dall'Inter, che ha subito un contropiede dopo un calcio d'angolo a favore.

Infine ha voluto elogiare il Napoli dichiarando: "Tanto di cappello a chi ha passato il turno".

Bonolis su Conte e Zhang

Paolo Bonolis ha voluto parlare anche dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte, sottolineando come secondo lui stia facendo un ottimo lavoro con i nerazzurri. Ha poi aggiunto: "Ci sono stati diversi infortuni che hanno costretto a giocare sempre con gli stessi giocatori".

Non è mancato poi il riferimento allo schema tattico 3-5-2 tipico di Conte, criticato sui social dai tifosi nerazzurri. Il presentatore ha aggiunto: "Questo schema si addice all'allenatore e penso che alcuni giocatori possano migliorare". Infine una piccolo invito al presidenza dell'Inter, quella di investire in giocatori importanti per fare un ulteriore salto di qualità.

Bonolis sull'utilizzo dell'algoritmo in caso di sospensione della Serie A

Il presentatore di Mediaset ha voluto criticare la decisione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina di promuovere, in ultima istanza, l'utilizzo in Serie A dell'algoritmo in caso di sospensione anticipata del campionato. Per Bonolis infatti sarebbe più regolare la disputa di una serata di cinque ore a calci di rigore. Infine ha aggiunto: "Mi sembra uno snaturamento, un po' come Golden Gol o Silver Gol'.