Ieri 12 giugno la Juventus ha raggiunto uno dei primi traguardi stagionali. I bianconeri, grazie allo 0-0 ottenuto contro il Milan, si sono qualificati alla finale di Coppa Italia. La Juventus, contro i rossoneri, ha giocato una buon primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco la squadra ha accusato un po' la fatica, visto lo stop forzato di tre mesi. In casa bianconera, al termine del match, c'era comunque soddisfazione: l'obbiettivo era quello di raggiungere la finale di Roma. Nel post partita sono arrivati i commenti dei giocatori della Juventus e il primo a parlare ai microfoni di Rai Sport è stato Leonardo Bonucci: "Credo che da adesso in avanti vedremo una grande Juve e un grande Ronaldo".

La Juventus pensa alla finale

La Juventus nei prossimi giorni preparerà la finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 17 giugno. Al momento i bianconeri non conoscono il nome del loro prossimo avversario, visto che la seconda semifinale tra Napoli e Inter si giocherà oggi 13 giugno alle 21. La Juventus, comunque, cercherà di arrivare al meglio a questo appuntamento come ha spiegato Leonardo Bonucci: "L'importante era passare il turno e andarci a giocare il primo obiettivo a Roma mercoledì". Il ritorno in campo per i bianconeri non è stato facile, visto che la squadra non giocava un match ufficiale da 96 giorni. Nonostante ciò, la Juventus nella prima mezz’ora di gara ha giocato un buon calcio.

Poi inevitabilmente la tenuta fisica dei giocatori è calata. Bonucci ha raccontato che è stato strano tornare in campo, ma la ripresa del calcio può essere un segnale di speranza per tutta l’Italia. Infine il numero 19 della Juventus ha parlato del rigore fallito da CR7: "Anche i grandi sbagliano, per noi è importante in tutte le situazioni perché mette in apprensione le difese".

Adesso Bonucci e compagni dovranno recuperare in fretta le energie visto che mercoledì si tornerà in campo.

Bernardeschi commenta il match della Juventus sui social

Leonardo Bonucci non è stato l’unico giocatore bianconero a commentare la prestazione della Juventus. Infatti, molti calciatori della Vecchia Signora hanno utilizzato i social per esprimere la loro soddisfazione per il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

Fra questi c’è Federico Bernardeschi, che ha voluto mandare un pensiero ai tifosi bianconeri: "Tornare a giocare nel nostro stadio vuoto, silenzioso, senza il vostro calore, dopo mesi surreali, non è stato facile". Infine il numero 33 juventino ha sottolineato che questo per la sua squadra è solo l’inizio e il pensiero di tutti è rivolto già alla finale di mercoledì.