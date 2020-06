Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione inizierà l'1 settembre e durerà fino al 5 ottobre. Si tratterà dunque di una sessione light che si potrebbe definire autunnale. Il club bianconero, intanto, sta lavorando con grande attenzione sul mercato, in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è quello di acquistare un attaccante di qualità per rinforzare il reparto offensivo. Il nome più caldo resta quello di Mauro Icardi, vero e proprio pallino di Paratici, che lo ha già seguito nelle scorse sessioni di calciomercato.

Il centravanti argentino è stato appena riscattato dal Paris Saint Germain per la cifra di cinquantotto milioni di euro dall'Inter, ma non è escluso che il club parigino decida di cederlo, considerato anche il fatto che negli ultimi tempi Icardi aveva perso il posto da titolare. Tuchel, infatti, gli preferiva attaccanti con diverse caratteristiche tecniche, come per esempio Edinson Cavani. In caso di cessione in Italia, comunque, il Paris Saint Germain dovrebbe versare quindici milioni di euro all'Inter, come deciso nella clausola che ha inserito il direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta.

Mercato Juventus, ipotesi scambio Icardi-Pjanic con il Paris Saint Germain

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto Miralem Pjanic per arrivare al bomber di Rosario.

Il centrocampista bosniaco, infatti, è un vero e proprio pallino del Paris Saint Germain, che lo segue da tanto tempo. Il club bianconero potrebbe offrire al Paris Saint Germain il cartellino dell'ex Roma ed un conguaglio economico per Mauro Icardi, obiettivo numero uno di Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo della Juventus, che potrebbe perdere Gonzalo Higuain nella prossima stagione.

Il centravanti ex Napoli è infatti seguito da Valencia, River Plate e Los Angeles Galaxy, tutte squadre che sarebbero pronte a sostenere il suo ingaggio. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Per l'attacco, comunque, la Juventus sta seguendo anche Gabriel Jesus del Manchester City, Harry Kane del Tottenham e soprattutto Arkadiusz Milik del Napoli.

Il centravanti polacco sarebbe considerato l'alternativa perfetta a Mauro Icardi. Il club partenopeo, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per Milik, che viene valutato almeno quaranta milioni di euro dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La Juventus, comunque, potrebbe pensare di inserire una contropartita per abbassare il prezzo dell'attaccante.