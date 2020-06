Il Calciomercato della Juventus si intreccia ancora una volta con quello della Roma e questa volta il nome caldo è quello di Under. Le due società fin dall’estate scorsa, con lo scambio Spinazzola-Pellegrini, intrattengono relazioni di mercato decisamente buone e i colloqui sono continui.

Oggi Fabio Paratici sarà nella Capitale per la finale di Coppa Italia con il Napoli, ma è possibile che il dirigente bianconero ne approfitti per continuare i contatti con i giallorossi. I nomi sul tavolo sarebbero tanti, il sogno è portare a Torino Zaniolo ma al momento questa operazione sembra difficilissima.

Pallotta chiede 60 milioni senza contropartite tecniche, una cifra molto alta che per ora i campioni d’Italia non sarebbero disposti a mettere sul piatto.

Calciomercato Juventus: Sarri puntrebbe Under

Così la trattativa più calda per il calciomercato della Juventus sul fronte Roma sembra essere quella per l’esterno d’attacco Under. Ne parla nella sua edizione on line anche Tuttosport, il giornale sportivo rilancia la possibilità di un assalto per il turco che piace molto a Maurizio Sarri. Il tecnico, che sembra ormai deciso ad accantonare il 4-3-1-2 per passare al 4-3-3 ha bisogno di esterni d’attacco. Douglas Costa e Cuadrado, quest ultimo spesso impiegato come terzino, sono gli unici in rosa con le caratteristiche giuste per essere decisivi sulle fasce.

Troppo poco per chi punta a conquistare tutte le competizioni, in più c’è il nodo Bernardeschi che la prossima estate potrebbe partire lasciando ancora più sguarnita la batteria di esterni.

Ecco quindi che l’ipotesi di acquistare Under per la Juventus non sembra per niente campata per aria. Il giocatore della Roma è un’ala pura capace di giocare sia a destra che a sinistra e in più ha solo 22 anni, un bel vantaggio per una squadra come la Juve che deve iniziare a ringiovanire la rosa.

Altro aspetto che gioca decisamente a favore di Under è il suo ingaggio, a Roma il turco ha uno stipendio da 2,5 milioni, nettamente minore rispetto ad una larga parte dei componenti della rosa bianconera. L’operazione avrebbe quindi vantaggi sia sportivi che economici, ecco perché la trattativa potrebbe scaldarsi presto.

Under-Romero, possibile scambio sull’asse Juventus-Roma

L’operazione Under per il calciomercato della Juventus potrebbe concludersi anche senza un esborso economico. Da più parti si vocifera che Paratici potrebbe avere in mano la carta vincente per arrivare ad uno scambio “secco”, questa carta è Cristian Romero, difensore centrale che la Vecchia Signora ha acquistato l’estate scorsa e poi lasciato in prestito al Genoa per continuare a crescere. Con De Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral e Rugani in rosa, la batteria di centrali è già al gran completo e così l’argentino potrebbe non approdare alla Continassa ma essere girato direttamente alla Roma per arrivare ad Under.

L’operazione potrebbe esser utile anche ai giallorossi che, Mancini a parte, devono affrontare alcune situazioni scottanti al centro della difesa.

Smalling non è ancora certo di restate e Fazio, con i suoi 33 anni si avvia velocemente verso la parte finale della carriera. Romero con i suoi 22 anni potrebbe affiancare fin da subito Mancini per un coppia giovane e talentuosa per presente e futuro.

Lo scambio Under-Romero potrebbe concludersi senza conguagli economici, perché le due società valutano i cartellini dei rispettivi giocatori 30 milioni di euro. Così il calciomercato della Juventus strizza ancora una volta l’occhio verso Roma con il sogno Zaniolo difficile da far diventare realtà e Under come pista sempre più calda.