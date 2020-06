Il calciomercato della Juventus si focalizza sul centrocampo. Arthur è il primo obiettivo e lo scambio con Pjanic non è per niente accantonato, il Barcellona starebbe alzando il pressing per convincere il brasiliano a lasciare la Spagna, ultima tessera del puzzle da incastrare prima di chiudere l’affare. Il bosniaco potrebbe non essere l’unico a lasciare i bianconeri nella zona nevralgica del campo, Rabiot e Ramsey non danno garanzie e così potrebbero partire per mettere a bilancio anche due importanti plusvalenze. Con l’addio di parte della mediana, Paratici deve iniziare pensare a come costruire la nuova rosa di Sarri e oltre al sogno Pogba, gli obiettivi sensibili sarebbero Castrovilli, Tonali e Aouar.

Calciomercato Juventus: difficile arrivare a Castrovilli

Nell’analisi delle trattative di calciomercato della Juventus a centrocampo è proprio Castrovilli della Fiorentina il nome che oggi scala posizioni nella classifica di gradimento bianconera. Il classe 1997 sta vivendo una stagione da favola, con la maglia da titolare sempre sulle spalle e tre reti all’attivo in campionato. Giovane e completo, secondo Sky Sport sarebbe lui il colpo ideale per la mediana di Sarri. Paratici lo tiene d’occhio da tempo ma sembra proprio che la trattativa non sarà per niente facile. Rocco Commisso non ha nessuna intenzione di cedere il suo centrocampista e lo stesso ragazzo sembra molto legato ai viola. Partenza in salita quindi per un affare che ad oggi sembra quasi impraticabile, ma le vie del mercato sono infinite e i campioni d'Italia non sembrano voler mollare la presa.

Inter-Juventus: continua la sfida per Tonali

Le voci sul calciomercato della Juventus a centrocampo riguardano anche giocatori che militano nei campionati esteri. Il sogno Pogba rimane sullo sfondo, mentre tra i nomi più caldi al momento ci sarebbe quello del giovane e promettente Aouar. Il francese è in uscita dal Lione, la società vuole ricavare dalla sua cessione almeno 50 milioni di euro, cifra decisamente utile da mettere in cassa visto che i transalpini non parteciperanno il prossimo anno alle competizione europee.

Il talentino che la Juve si troverà davanti in Champions per il ritorno degli ottavi di finale sembra proprio che abbia fatto innamorare Paratici e lo staff bianconero, ma l’attenzione dovrà essere posta anche sulla concorrenza di Manchester City e Real Madrid che sarebbero pronte a dar vita ad una vera a propria asta..

Problema di concorrenza anche per Sandro Tonali, golden boy del calcio italiano che sembra ormai destinato a lasciare il Brescia per spiccare il volo in una big. Juventus e Inter stanno dando vita ad un duello che potrebbe continuare ancora per settimane. Il regista dovrebbe rimanere quasi sicuramente in Italia, come dichiarato da Cellino nelle scorse ore, e lo stesso presidente delle rondinelle ha già fissato a 50 milioni il prezzo di partenza dell’asta. Al momento, secondo Tuttosport, sembra che l’Inter sia in vantaggio sui bianconeri per due motivi: la volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano e la maggiore liquidità nelle casse nerazzurre derivanti dal pagamento di 50 milioni arrivato direttamente da Parigi per Icardi.