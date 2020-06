Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre. Si tratterà dunque di un periodo molto più breve rispetto a quello estivo tradizionale.

Le ultime voci di mercato si concentrano su Paulo Dybala, uno dei giocatori certamente più chiacchierati in questo momento. Il campione argentino, infatti, non ha ancora deciso il suo futuro, anche se la Juventus e l'entourage del giocatore stanno lavorando per il rinnovo del contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Ok Diario, Paulo Dybala vorrebbe un ingaggio molto alto, circa 15 milioni di euro a stagione.

Si tratta certamente di uno stipendio che sarebbe davvero problematico per le casse della Juventus, specialmente in questo periodo di crisi economica. La Juventus vorrebbe sicuramente prolungare l'accordo con il giocatore argentino, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Come riporta la stampa spagnola, se Dybala non dovesse trovare l'accordo con la Juventus, potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in terra iberica.

Mercato Juventus, possibile futuro in Spagna per Paulo Dybala

Secondo quanto riporta il noto quotidiano iberico Ok Diario, Paulo Dybala sarebbe stato offerto dal suo entourage a due top club spagnoli, ovvero il Real Madrid e il Barcellona. Il fuoriclasse argentino, infatti, vorrebbe raddoppiare il suo ingaggio (al momento Dybala percepisce sette milioni e mezzo di euro a stagione), dunque potrebbe anche non trovare l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto.

Al momento, comunque, pare molto difficile che Dybala lasci la Juventus. Sotto la guida del tecnico bianconero Maurizio Sarri il fuoriclasse sudamericano si sta trovando molto bene ed è sicuramente tornato a i suoi livelli dopo la scorsa stagione di appannamento, quando non giocava nel suo ruolo. Non dimentichiamo, inoltre, che il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, apprezza da tempo Paulo Dybala e la dirigenza delle merengues ha intenzione di mettere a segno un colpo per il reparto offensivo, dunque non si esclude che decida di puntare su di lui.

Juventus, possibile cessione di Aaron Ramsey

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus è anche Aaron Ramsey; il calciatore gallese è da tempo alle prese con numerosi acciacchi fisici e non si è ancora ambientato a Torino.

Per il club bianconero la plusvalenza sarebbe assicurata, dal momento che il 29enne è arrivato a parametro zero nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.