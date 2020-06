La Juventus rimane una delle società più chiacchierate dal punto di vista del Calciomercato. Tanti giocatori della rosa bianconera sono dati in partenza dai principali media sportivi italiani e stranieri, fra questi spicca anche il nome di Miralem Pjanic. Il regista bosniaco è stato più volte accostato al Barcellona e al Paris Saint Germain e sembrerebbe quindi destinato a lasciare la Juventus. Di recente, il classe 1990 ha postato su Instagram un'immagine con una frase che da alcuni follower è stato interpretata come un evidente segnale di mercato. Il regista bosniaco ha condiviso una sua immagine con queste parole: "Il tempo non aspetta nessuno.

Guarda avanti e vai verso quello che credi". Sul significato del testo niente di importante, ma la particolarità che ha 'colpito' i follower è la traduzione della frase in più lingue, fra cui anche in spagnolo ed in francese. Non è la prima volta che Miralem Pjanic posta frasi profonde, ma a differenza dei post precedenti, il bosniaco ha inserito il testo in lingua inglese, poi in spagnolo e subito dopo italiano e francese. Magari semplice casualità ma alcuni lo hanno interpretato come un indizio di mercato.

Juventus, Pjanic accostato a Barcellona e Paris Saint Germain

Il regista bosniaco Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo. Il recente interesse manifestato dal Barcellona non si sarebbe concretizzato in una vera e propria trattativa per il rifiuto del brasiliano Arthur a trasferirsi a Torino.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Barcellona e Juventus avevano imbastito una trattativa che avrebbe riguardato lo scambio Pjanic- Arthur ed il possibile inserimento di De Sciglio. Il no del brasiliano avrebbe fermato la trattativa e non è escluso quindi che il regista bosniaco possa considerare un trasferimento al Paris Saint Germain.

La società francese potrebbe ingaggiare la prossima stagione come nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il che potrebbe rappresentare ulteriore incentivo per il bosniaco ad accettare la corte del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione del bosniaco, la Juventus potrebbe promuovere nel ruolo di regista Rodrigo Bentancur.

In tal caso, la società bianconera concentrerebbe le sue attenzioni verso un mediano d'inserimento. Il nome accostato alla Juventus rimane quello di Paul Pogba. Tutto dipenderà dalle pretese economiche del Manchester United, soprattutto se la società inglese dovesse accettare delle contropartite tecniche. Adrien Rabiot e Douglas Costa potrebbero rientrare nell'affare Pogba-Juventus. Servirà inevitabilmente anche una riduzione dell'ingaggio del nazionale francese, che attualmente guadagna 17 milioni di euro a stagione.