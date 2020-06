Questo pomeriggio, i giocatori della Juventus sono tornati alla Continassa per riprendere la preparazione. I bianconeri sono rientrati nel loro centro sportivo dopo la domenica di riposo concessa da Maurizio Sarri. Ma quella di oggi lunedì 1°giugno non è stata solo una giornata di lavoro in campo per i giocatori della Juventus. Infatti, i bianconeri, prima della seduta pomeridiana, sono stati sottoposti al tampone per la Covid-19. Lo staff medico juventino sta monitorando costantemente la salute dei calciatori come previsto dal protocollo medico. Inoltre, la Juventus, se tutti i giocatori risulteranno negativi al coronavirus, non diramerà nessuna comunicazione ufficiale per questioni di privacy.

Intanto, la Lega di Serie A ha svelato il calendario dei match di campionato e la squadra di Sarri ripartirà il 22 giugno alle ore 21:45 in trasferta contro il Bologna. La Juventus prima dovrebbe essere impegnata nella semifinale di Coppa Italia, ma ancora non si sa se si giocherà il 12 o il 13 giugno.

La Juventus è pronta a ripartire

Poco fa, la Juventus ha scoperto quale sarà il suo calendario per i prossimi mesi. Dunque, adesso Maurizio Sarri potrà programmare con maggiore precisione la tabella di marcia della sua squadra. Già da questo pomeriggio, il tecnico della Juventus ha messo nel mirino il match contro il Milan di Coppa Italia. L'obiettivo di Sarri è quello di far ritrovare la forma migliore a tutti i suoi giocatori visto che i ritmi saranno molto serrati.

Per questo motivo, il tecnico deve poter contare su tutta la sua rosa. In particolare, Sarri dovrà dosare le forze dei giocatori che negli ultimi mesi hanno avuto infortuni importanti come Sami Khedira, Douglas Costa e Giorgio Chiellini. Questi tre calciatori potranno essere fondamentali per Sarri che però non vorrà correre rischi e per questo motivo doserà le loro energie.

Inoltre, per far ritrovare il ritmo partita ai suoi giocatori Sarri starebbe pensando di giocare un'amichevole con la Juventus Under 23.

La Juventus giocherà ogni tre giorni

I tifosi della Juventus, adesso, potranno appuntarsi sulla loro agenda data e orari delle prossime sfide di campionato. Il primo match in calendario dovrebbe essere quello contro il Milan del quale, però, ancora non si conosce la data esatta.

Qualora i bianconeri dovessero passare il turno, il 17 giugno torneranno in campo per la finale di Coppa Italia. Per vedere, invece, la Juventus alle prese con la Serie A bisognerà attendere lunedì 22 giugno, quando la squadra di Sarri sarà di scena al Dall'Ara per affrontare il Bologna alle ore 21:45. Successivamente CR7 e compagni giocheranno contro il Lecce (26 giugno alle 21:45), il Genoa (30 giugno alle 21:45), il Torino (4 luglio alle 17:15), il Milan (7 luglio alle 21:45), l'Atalanta (11 luglio alle 21:45), Il Sassuolo (15 luglio alle 21:45), la Lazio (20 luglio alle 21:45), l'Udinese (23 luglio alle 19:30). Mentre il calendario delle ultime tre giornate di campionato verrà svelato in seguito.