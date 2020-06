Il campionato di Serie A è ripartito con il proposito di chiudere la stagione domenica 2 agosto e fino a quella data in pratica si giocherà quotidianamente.

Da venerdì 26 giugno fino a domenica 28 si disputerà la 28^ giornata, ottava del girone di ritorno, che tra i match di cartello in programma include Milan-Roma, oltre Lazio-Fiorentina e Parma-Inter, mentre la capolista Juventus ospiterà il Lecce all’Allianz Stadium. Tra le altre gare in calendario, nella zona calda di classifica spicca invece Brescia-Genoa, una sfida salvezza con punti in palio pesantissimi.

Tutti gli incontri saranno ovviamente giocati a porte chiuse.

Svanita purtroppo la possibilità della diretta in chiaro delle partite, come avviene invece per altri importanti campionati europei quali la Bundesliga e la Premier League, per questo anomalo finale di torneo tifosi e appassionati potranno seguire le partite in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN con l’immutata ripartizione degli eventi di 7 gare sull’emittente satellitare e 3 sulla piattaforma streaming per ogni turno.

Programma e orari della 28^ giornata

La 28^ giornata prenderà il via venerdì 26 giugno alle ore 21:45 con l’anticipo Juventus-Lecce, un quasi testa-coda che potrebbe avere risvolti significativi sia nella corsa scudetto quanto in quella per la permanenza in massima divisione; la gara andrà in onda su Sky.

Sabato 27 appuntamento con il già citato Brescia-Genoa alle 17:15 (Sky), quindi Cagliari-Torino (19:30, Sky), classica del calcio italiano molto delicata che vede coinvolte due squadre attualmente in difficoltà che cercano punti preziosi per non rischiare di essere coinvolte nel rush finale della bagarre salvezza.

Chiusura alle 21:45 con Lazio-Fiorentina che sarà visibile su Dazn.

Milan-Roma il big match

Sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn anche la prima gara in calendario per domenica 28 giugno, il big-match Milan-Roma con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15.

La domenica di Serie A proseguirà alle 19:30 con altre quattro partite in programma: Napoli-Spal (Sky), Sampdoria-Bologna (Sky) Sassuolo-Verona (Dazn) e Udinese-Atalanta (Sky).

La giornata numero 28 terminerà in ultimo alle 21:45 con Parma-Inter (Sky).

Il turno successivo

In questo serrato finale di torneo, quando saranno trascorse meno di 48 ore dalla sfida del Tardini tra Parma e Inter che manderà in archivio la 28^ giornata, dallo stadio Olimpico di Torino scatterà immediato il 29esimo turno con il match tra i granata padroni di casa e la Lazio, seguito da Genoa-Juventus alle 21:45. Mercoledì 1° luglio andrà poi in scena il grosso delle partite in programma per questo turno: Inter-Brescia e Bologna-Cagliari alle 19:30, Spal-Milan, Verona-Parma, Lecce-Sampdoria e Fiorentina-Sassuolo alle 21:45.

Il 2 luglio le ultime due gare della giornata: il match clou Atalanta-Napoli (19:30) e il posticipo Roma-Udinese (21:45).