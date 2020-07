Il 31 luglio, la Juventus, si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro la Roma. La gara contro i giallorossi sarà più che altro una passerella per i Campioni dell'Italia che faranno riposare gran parte dei titolari in vista della gara di venerdì prossimo contro il Lione. Infatti, la testa dei bianconeri è ormai rivolta alla partita del 7 agosto. Per questo match la Juventus spera di recuperare Paulo Dybala. Nelle ultime ore, è cresciuto l'ottimismo e non è da escludere che l'argentino riesca a rientrare nell'elenco dei convocati della sfida contro il Lione.

La Juventus spera di recuperare Dybala

La Juventus, domani sera 1º agosto, sarà in campo all'Allianz Stadium per festeggiare il suo nono scudetto consecutivo. Prima della consegna della Coppa, però, ci sarà la sfida contro la Roma che sarà più che altro una passerella. Ovviamente per il match contro i giallorossi Maurizio Sarri non avrà a disposizione Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, domani sera, sarà allo stadio insieme ai compagni per partecipare alla premiazione per la consegna della Coppa scudetto. La speranza di tutto il popolo juventino è che Dybala possa essere all'Allianz Stadium anche venerdì 7 agosto. Lo staff della Juventus sta facendo di tutto per recuperare l'argentino affinché possa essere almeno nell'elenco dei convocati.

Infatti, cresce l'ottimismo per vedere Dybala in panchina conto il Lione. Infatti, qualora il numero 10 della Juventus dovesse recuperare, difficilmente, partirebbe dal primo minuto, ma potrebbe entrare a gara in corso. La Juventus, per la sfida degli ottavi di Champions League, ha bisogno del talento di Dybala visto che la squadra di Sarri deve fare almeno due gol se vuole accedere ai quarti di finale.

La Juventus deve essere al meglio per la Champions

Da qualche giorno l'unico pensiero della Juventus è la sfida di Champions League contro il Lione. Infatti, i bianconeri, domani sera contro la Roma, faranno un po' di turnover per evitare di stancare i giocatori. Da domenica 2 agosto per la Juventus scatterà ufficialmente la preparazione in vista della sfida di Champions League e Maurizio Sarri dovrà risolvere qualche problema mostrato ultimamente dalla sua squadra.

Infatti, nei prossimi giorni, l'allenatore toscano dovrà curare soprattutto la fase difensiva. A questi aspetti, però, non si penserà domani sera contro la Roma visto che contro i giallorossi Sarri darà spazio soprattutto ai ragazzi dell'under 23. Infatti, sabato, troveranno spazio i vari Wesley, Coccolo e Muratore. Inoltre, bisogna capire chi giocherà in attacco, al momento si va verso la conferma del tridente Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Ma non è da escludere che CR7 possa riposare, la decisione definitiva verrà presa solo nelle prossime ore.