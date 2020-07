La Juventus è pronta ad affrontare cinque finali in questi venti giorni di campionato. La vittoria dell'Inter contro la Spal ha avvicinato gli uomini di Conte alla vetta, che si sono portati a -6 dai bianconeri. Saranno quindi importanti le sfide di domenica sera fra Roma e Inter e quella di lunedì sera fra Juventus e Lazio. Intanto però a riempire le prime pagine dei giornali sportivi è il Calciomercato: una delle società protagoniste è proprio la Juventus, impegnata su più fronti. Oltre a rinforzare la rosa, sarà necessario trovare una sistemazione anche ai giocatori che a fine stagione torneranno dai prestiti.

Fra questi troviamo il terzino sinistro Luca Pellegrini, acquistato lo scorso anno dalla Roma in una sorta di scambio (con conguaglio a favore dei bianconeri) che ha portato Leonardo Spinazzola nella Capitale. Il nazionale under 21 attualmente è al Cagliari e a fine stagione tornerà in bianconero. La Juventus starebbe valutando la possibilità di integrarlo come prima alternativa di Alex Sandro o eventualmente cederlo di nuovo in prestito. Quest'ultima soluzione non sarebbe però gradita dall'agente sportivo del giocatore Mino Raiola.

Juve, Raiola potrebbe chiedere cessione a titolo definitivo di Pellegrini

Secondo ilbianconero.com, la Juventus starebbe pensando ad una nuova cessione in prestito per Pellegrini in vista della prossima stagione per permettergli di fare il definitivo salto di qualità.

Possibilità che però non troverebbe l'approvazione di Raiola, agente del terzino. Se cessione dovesse essere, la volontà dello staff che gestisce gli interessi sportivi del nazionale under 21 sarebbe quella di puntare a un trasferimento a titolo definitivo. Il noto sito sportivo sottolinea anche che Pellegrini potrebbe diventare una contropartita tecnica molto importante per la Juventus per arrivare ad alcuni obiettivi di mercato.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento dell'ex Roma nella trattativa che potrebbe portare Arkadius Milik alla Juventus.

Pellegrini potrebbe rimanere come vice Alex Sandro

La Juventus in questa stagione ha avuto diverse difficoltà a gestire la fascia sinistra difensiva nel momento in cui era assente Alex Sandro.

De Sciglio e Danilo non hanno entusiasmato nel ruolo di alternativa del nazionale brasiliano anche perché sono giocatori adattati in quel ruolo. Non è da escludere quindi che la Juventus possa decidere di tenere Pellegrini in prima squadra per farlo crescere accanto ad Alex Sandro ed inserirlo gradualmente. D'altronde la maggior parte degli addetti ai lavori considera Pellegrini uno dei terzini sinistri più interessanti del panorama italiano ed europeo.