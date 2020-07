Era il 10 luglio 2018 quando la dirigenza bianconera concluse l'accordo che portò Cristiano Ronaldo a vestire la maglia della Juventus a fronte di un corrispettivo versato al Real Madrid di circa 117 milioni di euro, il trasferimento più oneroso della storia della Serie A. In questi giorni sarebbe spuntato l'interessamento del club britannico del Newcastle per avere il forte attaccante e, nelle prossime settimane pertanto, si scoprirà se il destino del cinque volte pallone d'oro continuerà a far sognare i tifosi della squadra campione d'Italia.

Ronaldo tornerà a giocare di nuovo in Inghilterra?

Nelle ultime ore, il portale spagnolo online "Don Balon", ha riportato una notizia che potrebbe rendere tristi milioni di fan che desiderano ancora il fuoriclasse portoghese in carica alla Juventus. Secondo quanto si legge sulla rivista iberica, infatti, il giocatore avrebbe un'intesa con la probabile nuova proprietà della squadra inglese del Newcastle la quale, per ironia della sorte, ha sempre i colori bianconeri. Il motivo, si legge, sarebbero le critiche nei confronti del giocatore portoghese da parte di alcuni tifosi per le sue prestazioni ed ora Cristiano Ronaldo sarebbe stanco, anche se i numeri continuano a essere dalla sua parte considerando che, con 28 reti segnate in campionato, è il secondo capocannoniere dopo Ciro Immobile.

Precisamente, lo stesso portale spagnolo, descrive di un accordo verbale e segreto con la squadra inglese del Newcastle. Quest'ultimo club sarebbe in procinto di essere acquistato da un ricchissimo fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Si parlerebbe di un contratto biennale, a cifre esorbitanti, e che porterebbe CR7 alla squadra inglese già dalla prossima stagione.

Nello stesso articolo si legge anche l'ipotesi che vedrebbe Ronaldo chiudere la carriera in un club, ancora ignoto, degli Stati Uniti. Soltanto nelle prossime settimane si scoprirà se si tratta di semplici "rumors" di Calciomercato oppure se il fantasista 35enne ex Real Madrid, Manchester United e Sporting Lisbona lascerà davvero la squadra allenata da Maurizio Sarri, attualmente prima in classifica in serie A e in volata verso la vittoria del nono scudetto di fila.

Le ultime notizie sul mercato della Juventus sul fronte allenatore e non solo

Secondo quanto riportato sul quotidiano sportivo "Corriere dello Sport" il club bianconero sarebbe interessato a prendere come dopo Sarri l'allenatore Mauricio Pochettino. Infatti, l'attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri non avrebbe convinto i vertici juventini e il suo futuro sarebbe legato alla conquista dello scudetto e ad un buon proseguimento in Champions League. Tra i nomi caldi come sostituto di Sarri ci sarebbe anche il francese Laurent Blanc. Per quando riguarda invece la rosa, la Juventus sarebbe interessata, insieme al Milan, al trequartista offensivo Lazar Samardzic, gioiello classe 2002 dell'Hertha Berlino.

Bisognerà ora attendere le prossime settimane per capire se ci saranno ulteriori novità.