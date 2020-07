Il Calciomercato della Juventus si muove anche in uscita e a lasciare Torino potrebbe essere Douglas Costa. L’ipotesi dell’addio del brasiliano è data per molto probabile da Tuttosport, i bianconeri cederebbero il brasiliano per poi dare l’assalto a un nuovo bomber. Il quotidiano piemontese spiega che Paratici avrebbe già individuato quattro nomi per colmare il vuoto che dovrebbe lasciare Higuain. Milik è in prima fila, piacciono anche Dzeko della Roma e Jimenez del Wolverhampton, senza tralasciare Lacazette dell’Arsenal e Zapata dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus: si va verso la cessione di Douglas Costa

La possibile cessione di Douglas Costa diventa così uno degli argomenti caldi del prossimo calciomercato della Juventus. L’esterno brasiliano per Maurizio Sarri è l’uomo da partita in corso, il giocatore che entra e spacca le partite, non un titolare inamovibile insomma. Così l’addio inizia a prendere corpo e almeno due sarebbero i club interessati. Il primo sarebbe il Manchester City con Guardiola che fin dai tempi del Bayern Monaco stravede per la fantasiosa ala carioca. Potrebbe essere lui il giocatore che andrebbe a prendere il posto di Sanè ceduto ai bavaresi. Attenzione anche al Paris Saint-Germain, che da tempo segue con attenzione il talento brasiliano.

Ma quando guadagnerebbe la Juventus da una eventuale cessione di Douglas Costa? Il prezzo, secondo Tuttosport, si aggirerebbe intorno ai 40 o 50 milioni di euro. Un tesoretto che come detto andrebbe poi reinvestito, in parte sul nuovo attaccante. Nel frattempo si dovrà scegliere il sostituto, contando che la prossima stagione la Juve potrà contare su Kulusevski già acquistato dall’Atalanta per 40 milioni di euro.

Boga, Under o Zaniolo per sostituire Douglas Costa alla Juventus

Il talentino oggi al Parma potrebbe non bastare. Così, una volta ceduto Douglas Costa, i dirigenti del calciomercato della Juventus potrebbero provare ad acquistare un nuovo esterno d’attacco. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza della giovane sorpresa del Sassuolo, Boga.

Il transalpino ha lampi di classe ma a volte è discontinuo all’interno della partita. Dettagli da limare crescendo, il problema più grande sarebbe la ferma volontà dei neroverdi di non cedere il ragazzo. Dalle parti della Continassa piace anche Under della Roma e sarebbe soprattutto Sarri a vedere di buon occhio l’acquisto del turco.

Ma il sogno di mercato per l’estate della Juventus sarebbe un altro giallorosso, Nicolò Zaniolo. Non è un esterno puro come Douglas Costa ma è un ragazzo giovane e capace di occupare tutti i ruoli sulla trequarti: Paratici e Fienga sarebbero in contatto, le condizioni economiche dei capitolini non sarebbero delle migliori e se dovesse essere Zaniolo il sacrificato sull’altare del bilancio la Vecchia Signora si farà avanti.

Ovviamente non sarebbe la sola, anche l’Inter sogna di riportare alla Pinetina un talento cresciuto in nerazzurro e lasciato andare forse con troppa fretta due anni fa.