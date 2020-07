La Juventus ha conquistato un'ottima vittoria contro il Torino, sconfiggendo i granata per quattro a uno, grazie alle prestazioni di altissimo livello di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, i quali sembrano essere sempre più affiatati. Intanto, in casa bianconera arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici sta infatti lavorando per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Potrebbe esserci un importante acquisto nel reparto offensivo, visto che la permanenza a Torino di Gonzalo Higuain non sarebbe certa. Uno dei nomi più caldi è quello di Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco è molto gradito a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli e che dunque conosce molto bene le sue caratteristiche tecniche.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti per l'ex Ajax e lo valuta almeno 40 milioni di euro. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Federico Bernardeschi, giocatore che sarebbe gradito alla dirigenza del club partenopeo. Nelle ultime ore è però spuntato un altro nome per l'attacco della Juventus, quello di Edin Dzeko.

Mercato Juventus, idea Dzeko per l'attacco

Secondo il quotidiano torinese Tuttosport, ci sarebbe anche l'attaccante bosniaco nella lista della spesa del direttore bianconero Fabio Paratici. Non è escluso che Dzeko lasci la Roma nella prossima sessione di calciomercato, considerando il fatto che il club giallorosso potrebbe non riuscire a ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (si tratterebbe della seconda esclusione di fila).

Dzeko fu molto vicino all'Inter la scorsa estate, ma poi l'operazione di mercato non andò in porto e il centravanti bosniaco prolungò il suo contratto con il club giallorosso. L'ex attaccante del Manchester City godrebbe della stima di Maurizio Sarri, che lo riterrebbe l'elemento ideale per il tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Se dovesse arrivare il giocatore bosniaco, si alzerebbero non poco le probabilità di vedere Gonzalo Higuain lontano da Torino. Il costo di Dzeko sarebbe sicuramente inferiore a quello di Milik o di Raul Jimenez del Wolverhampton, altro obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante della Roma ha infatti 34 anni e sarebbe un elemento di esperienza per la Juventus.

Se dovesse arrivare il bosniaco e se il club bianconero dovesse riuscire ad acquistare Pogba (grande obiettivo di Paratici), la formazione della Juventus 2020/2021 sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Arthur, Pogba, Bentancur, Dybala, Dzeko, Ronaldo.