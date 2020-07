Sarà un'estate molto intensa dal punto di vista delle trattative di mercato, considerando che il Calciomercato estivo inizierà a settembre proprio come il campionato di Serie A. Questo potrebbe portare le società ad anticipare gli affari ad agosto, così da strutturare gran parte della rosa per la stagione 2020-2021. Una delle più attive sembra essere la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la mediana e per il settore avanzato. Proprio in avanti si starebbe cercando il sostituto di Gonzalo Higuain, destinato a lasciare a Torino. Come scrive Agripronews, l'agenzia di scommesse Snai è convinta che il prossimo acquisto della Juventus nel ruolo di punta possa essere Arkadius Milik.

I quotisti, infatti, hanno chiuse le scommesse sulla squadra nella quale giocherà Milik la prossima stagione. Fino a qualche giorno fa il ballottaggio riguardava proprio Juventus e Atrletico Madrid. La squadra di Sarri aveva oscillato fra una quota del 4,00 ad una del 1,75 mentre la squadra di Simeone era arrivata a 2,25. Il ballottaggio sembra essersi risolto quindi a favore della Juventus.

Juventus, quotisti Snai danno per certo l'arrivo di Milik

Secondo i quotisti Snai, il sostituto del probabile partente Gonzalo Higuain sarà Arkadius Milik. La chiusura delle quote in merito alla possibile destinazione della punta del Napoli durante il calciomercato estivo dimostrerebbero quindi come la trattativa sia impostata.

Il giocatore, fra l'altro, avrebbe già un'intesa con la Juventus, mancherebbe quella fra società bianconera e Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe almeno 50 milioni di euro ma è consapevole che non potrà essere troppo rigido, considerando che l'ex Ajax va in scadenza di contratto a giugno 2021.

Probabile che il Napoli possa accettare delle contropartite tecniche: i principali nomi accostati alla società campana come contropartita per Milik sono quelli di Cristian Romero, Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi.

Juventus, interessa anche Raul Jimenez

Non solo Arkadius Milik. In questi giorni si parla molto di un interesse della Juventus per Raul Jimenez.

Come riporta Sport Mediaset su indiscrezione del giornale sportivo As, la Juventus sarebbe vicina all'intesa con giocatore e società proprietaria del cartellino (Wolverhampton) per l'acquisto della punta messicana classe 1991. La società inglese parte da una valutazione di 100 milioni di euro, la Juventus avrebbe offerto 50 milioni di euro. Probabile che l'intesa possa arrivare ad una via di mezzo, a circa 80 milioni di euro. Una stagione importante quella della punta messicana, condita da 26 gol e 10 assist in 53 partite disputate fino ad adesso. Il suo arrivo potrebbe essere facilitato da Jorge Mendes, noto per essere l'agente sportivo di Cristiano Ronaldo.