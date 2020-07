Ore 20.50 - Scelta tattica di De Zerbi che inserisce Haraslin e manda Boga in panchina

Ore 20.45 - Sassuolo - Milan si giocherà in una serata molto calda a Reggio Emilia con 30°C e un tasso di umidità importante che porta ad una percezione della temperatura molto più elevata. Qualche nuvola in cielo, ma non dovrebbe piovere.

Ore 20.40 - Entrambe le squadre sono arrivate allo Stadio Atleti azzurri d'Italia di Reggio Emilia.

Inizia la passeggiata per verificare le condizioni del campo e prendere confidenza con il rettangolo verde

Ore 20.35 - Sassuolo - Milan Le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Haraslin, Raspadori; Caputo.

Panchina: Pegolo, Turati, Toljan, Kyriakopoulos, Ghion, Magnani, Piccinini, Magnanelli, H. Traoré, Boga, Djuričić, Manzari. Mister: De Zerbi.

Milan (4-2-3-1): G.

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović.

Panchina: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Mister: Pioli.

Il Milan dopo aver battuto il Parma, il Milan ha rifilato una manita al Bologna.

Ultima tappa della 'via Emilia' è Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le due squadre più in forma del campionato in quanto a gioco e prestazioni si giocano in uno scontro diretto il settimo posto. Il Milan però parte con un prezioso vantaggio di 8 punti. Il Sassuolo festeggia il centenario dalla fondazione, mentre Gianluigi Donnarumma festeggia le 200 partite in Serie A.

Guarda caso, il destino vuole che il giovane portiere rossonero festeggi le 200 presenze con il Milan proprio contro il Sassuolo con cui a sorpresa debuttò il 25 Ottobre 2015. Poco turnover per Pioli che ripresenterà la formazione che ha battuto il Bologna. Ballottaggio tra Conti e Calabria con Ibrahimovic sicuramente dall'inizio a caccia del gol mancato nell'ultima sfida. De Zerbi conferma Berardi - Djuricic - Boga alle spalle di bomber Cicco Caputo.

Sassuolo - Milan le probabili formazioni:

Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulus; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu Rebic; Ibrahimovic.

Highlights #SassuoloMilan, 2017 🎥



A goal in each half sees us to an away victory ⚽️

Un gol per tempo per i tre punti in Emilia ⚽️ #SempreMilan pic.twitter.com/dMOjobyu86 — AC Milan (@acmilan) July 20, 2020

I convocati da De Zerbi per il Sassuolo:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Magnani, Piccinini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Traoré, Ghio, Bourabia, Locatelli.

Attacanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Manzari.

Il Milan arriva a Reggio Emilia con 23 giocatori a disposizione di Pioli:

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić.

Our 23-man squad away to Sassuolo 📜🔴⚫️

Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan pic.twitter.com/hQtgeYo6Fl — AC Milan (@acmilan) July 21, 2020

Le quote di Sassuolo - Milan secondo le maggiori case scommesse:

Quote tendenzialmente basse per la partita Sassuolo - Milan. La vittoria del Sassuolo si attesta intorno al 3,5. La vittoria in trasferta per i rossoneri è data a 1,90. La paga più alta per è per il pareggio con 3,9. Il primo marcatore del match come al solito trova le quote più basse in Zlatan Ibrahimovic con 4,50.

A ruota si trova Ciccio Caputo 5,50 assieme ad Ante Rebic. Bassa anche la quota GOL a 1,37. Il risultato esatto con la quota più bassa è 0-2 che paga 12. A 13 invece si trova l'1 a 3.