Quartultima giornata di Serie A in arrivo in questo tour de force che a inizio agosto porterà alla chiusura del campionato, si gioca a partire da oggi fino a giovedì. Tante le squadre in difficoltà tra squalifiche e infortuni, la Juventus non avrà a disposizione Bonucci, Roma e Lazio giocheranno senza Correa e Zaniolo, nell'Inter ancora fuori dai giochi Barella e Sensi. Nel derby di Genova nessun problema per Ranieri, mentre Nicola si avvicina alla sfida senza due centrocampisti. Giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per l’assegnazione dello Scudetto con la Juventus che viaggia veloce verso il nono titolo italiano di fila.

Gli infortunati e gli squalificati della 35ª giornata di Serie A

La prima partita della 35ª giornata di Serie A è Atalanta-Bologna con due squalificati, Hateboar e Dijks e due infortunati nei felsinei Bani e Schouten. Problemi per De Zerbi in Sassuolo-Milan, i neroverdi sono senza Ferrari, fermato dal giudice sportivo, e Chiriches, Defrel, Romagna e Obiang, per vari problemi fisici che bloccano anche i milanisti Musacchio e Castillejo. Cinque in totale i sicuri assenti di Parma-Napoli, da una parte mancheranno Scozzarella, Cornelius, Gagliolo, Younes e Llorente, restano da valutare le condizioni di Kucka, Bruno Alves e Mertens.

Parità di indisponibili per Inter-Fiorentina, ai nerazzurri mancheranno Sensi e Vecino, ai viola Dragowski e Benassi.

Formazioni da inventare in Lecce-Brescia con Liverani che proverà a rimanere agganciato al treno salvezza senza Perticcione, Rossettini e Deiola, tra le Rondinelle out Skrabb, Cistana, Bisoli, Spalek e Alfonso; in dubbio le presenze di Farias, Calderoni e Babacar nei salentini, tutte alle prese con problemi fisici.

Gli altri assenti di giornata in Serie A

A Genova la 35ª giornata di Serie A segna l’arrivo di un attesissimo derby Sampdoria-Genoa con Ranieri che si presenta al gran completo e Nicola che non potrà schierare Radovanovic e Sturaro. Per Spal-Roma è Fonseca a dover fare i conti con l’infermeria, Ibanez, Mirante, Fazio, Santon e Zaniolo non ci saranno al pari dei ferraresi Fares, Zukanovic e Berisha.

In Torino-Verona fuori dai giochi gli squalificati Lukic e Amrabat, mentre gli infortuni bloccano Izzo, Baselli, Adjapong, Dawidowicz, Pazzini e Kumbulla.

Giovedì alle 19:30 Udinese-Juventus potrebbe valere lo Scudetto matematico per i bianconeri che, nel caso, festeggeranno senza Bonucci, Khedira e De Sciglio, indisponibili al pari di Teodorczyk, Prodl, Jajalo e Mandragora. A chiudere la 35ª giornata di Serie A sarà Lazio-Cagliari, entrambe in piena emergenza. Inzaghi non avrà Correa, Radu, Lucas Leiva, Lulic e forse Luis Alberto e Jony. Zenga dovrà rinunciare, invece, a Nainggolan, Pavoletti, Oliva e Pellegrini.