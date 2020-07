Uno dei più grandi conoscitori del Calciomercato è sicuramente Rino Foschi. L'ex direttore sportivo del Palermo (sotto la gestione del presidente Maurizio Zamparini), in una recente intervista rilasciata a Radio Sportiva, ha parlato di una delle sue intuizioni di mercato, ovvero Edinson Cavani. Fu l'ex dirigente a portare l'uruguaiano a Palermo, dove si è affermato in Serie A prima di passare al Napoli e poi al Paris Saint Germain. Attualmente il nazionale sudamericano è senza contratto, essendo andato in scadenza il 30 giugno con la società parigina.

Proprio Foschi ha voluto dare il suo parere sul futuro professionale di Cavani.

Ha infatti dichiarato: "Lo vedrei bene in una squadra come la Juventus ma so che a lui piacerebbe giocare nel campionato spagnolo". Lo stesso ex dirigente del Palermo ha voluto sottolineare che Cavani è un giocatore molto forte nonostante adesso abbia 33 anni, ma il problema di fondo è il notevole ingaggio che percepisce. Chi lo acquisterà infatti dovrà garantirgli un salario adeguato a quello percepito quando era al Paris Saint Germain (superiore ai 10 milioni di euro a stagione).

Cavani accostato ad Atletico Madrid, Inter e Juventus

Foschi, parlando a Radio Sportiva, ha sottolineato che Cavani sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo in quanto libero di firmare con qualsiasi squadra.

Attualmente non mancano le richieste per l'uruguaiano ma Foschi ha voluto suggerire una possibile destinazione per l'uruguaiano. La Juventus potrebbe essere un'importante occasione per il giocatore, con la squadra bianconera che avrebbe in squadra un giocatore di livello internazionale. La probabile cessione di Gonzalo Higuain (potrebbe tornare al River Plate oppure andare a giocare nella Major League Soccer) dovrebbe quindi liberare un posto nel settore avanzato bianconero.

Un eventuale tridente Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala con l'aggiunta di Cavani sarebbe evidentemente un'eccellenza a livello europeo. Sul classe 1987 però ci sono diverse squadre, su tutte l'Inter e l'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

Cavani potrebbe essere quindi una possibilità, anche se la Juventus preferirebbe una punta più giovane e con un ingaggio più contenuto rispetto a quello che vorrebbe percepire la punta uruguaiana.

In caso di partenza di Higuain, sono diversi i giocatori che interessano alla dirigenza bianconera. Si va da Arkadius Milik del Napoli, fino ad arrivare a Gabriel Jesus del Manchester City e ad Alexandre Lacazette dell'Arsenal. Tutti giocatori che evidentemente hanno un costo notevole di cartellino, dai 50 milioni di euro a salire.