Sabato 11 luglio alle ore 21:45 si giocherà Juventus-Atalanta, match valido per il 32° turno di Serie A. I bianconeri, durante l'ultimo turno, hanno subito una pesante sconfitta per 4-2 in rimonta a San Siro da parte del Milan. I nerazzurri, invece, hanno centrato la nona vittoria consecutiva in campionato (la sesta dalla ripresa) battendo la Sampdoria di Ranieri per 2-0, con reti di Toloi e Muriel.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri disputati in Serie A vedono la Juventus aver fatto bottino pieno per due volte, mentre in tre occasioni il match si è concluso in parità.

Juventus, torna de Ligt come centrale difensivo

Mister Sarri, reduce da un'amara sconfitta in rimonta da parte dei rossoneri, dovrà necessariamente rimettere la squadra sui binari giusti, specialmente in termini di concentrazione che, nell'ultima sfida, è parsa essere in deficit. Per riuscire a battere la Dea, forse la squadra più in forma del campionato, potrebbe nuovamente affidarsi al fedele 4-3-3 con Szczesny tra i pali. Il quartetto difensivo dovrebbe essere formato da Cuadrado e Danilo che agiranno come terzini, mentre Leonardo Bonucci troverà nuovamente al suo fianco Matthijs de Ligt. Rabiot, grazie al pregevole goal contro il Milan, avrà buone chance di essere tra i titolari a centrocampo, assieme a Bentancur e Pjanic.

Buone possibilità, invece, che torni Dybala al centro del tridente, con Bernardeschi sul fronte destro e Cristiano Ronaldo dalla parte opposta.

Atalanta, ballottaggio Malinovskyi-Ilicic per una maglia

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta stanno lasciando senza fiato mezza Europa, grazie alla bellezza del gioco espresso sul campo ed ai grandi risultati che, come piacevole conseguenza, stanno ottenendo.

La trasferta allo Stadium non sarà tra le più semplici, s'intende, ma c'è da aspettarsi che i nerazzurri non si tireranno indietro nel provare a centrare la decima vittoria consecutiva in Serie A. Per riuscire in tale impresa, l'allenatore di Grugliasco pare possa optare per il 3-4-2-1 con Gollini in porta.

Qualche dubbio sembra palesarsi per quanto riguarda il terzetto arretrato dove, assieme a Djimsiti, vi saranno i ballottaggi Toloi-Sutalo e Caldara-Palomino, con la coppia Palomino-Toloi che sembra avanti nelle gerarchie. In mezzo al campo, invece, gli interpreti avranno buone chance di essere Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens. Sulla trequarti Malinovskyi ed Ilicic potrebbero contendersi una maglia per affiancare Gomez, con l'ex Palermo che dovrebbe essere favorito. Come unica punta troveremo Duvan Zapata che, se ce ne fosse bisogno a match in corso, lascerà spazio a Luis Muriel.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Dybala.

Ronaldo. All. Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Toloi (Sutalo), Palomino (Caldara), Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Gomez, Ilicic (Malinovskyi), Zapata. All Gasperini.